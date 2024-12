Dart-Turnier sorgt für Seestadt-Feeling pur

Der Österreichische Dart-Verband hat neben einem offiziellen ParaDarts-Weltranglistenturnier, den World ParaDarts, nun auch offiziell ein zusätzliches Weltranglisten-Turnier in den Klassen U18 und U23 von der World Darts Federation genehmigt bekommen. Dabei erwartet man von 6. bis 8. Dezember in der Seestädter Kulturgarage neben den “ParaDartern” auch rund 50 Kinder und Jugendliche. Seestadt-Feeling pur also! Der Eintritt ist natürlich frei.

Der Zeitplan des Turniers

Freitag:

– Warm-Up ab 19:30 Uhr

– Abschluss gegen 24 Uhr

Samstag:

– Saal-Öffnung um 9 Uhr

– Programm-Ende gegen 15 Uhr

Sonntag:

Saal-Öffnung um 9 Uhr

– Programm-Ende gegen 15 Uhr