DARUM lassen sich die Wienerinnen und Wiener impfen!

+++ Bezahlte Anzeige +++

Ganz Wien spricht über die Corona-Schutzimpfung. Sie ist der Garant dafür, für die drohende Herbstwelle gewappnet zu sein. Die Impfung besteht aus drei Teilimpfungen, man spricht von der Grundimmunisierung. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, was Ihr persönlicher Grund für die Impfung war.

Zum Schutz anderer

„Ich habe mich impfen lassen, um Risikopatienten wie meinen Papa vor einer Ansteckung durch mich zu schützen und mich selbst ebenso“, so Isa K.

„Es war für mich selbstverständlich impfen zu gehen, zum Schutz meiner Familie, meiner Kollegen und natürlich auch für mich“, erklärt Gerhard F.

Um schwere Verläufe zu verhindern

„Leider habe ich mich vier Monate nach meiner zweiten Impfung mit dem Corona-Virus angesteckt – soll heißen: Man kann, wie bei allen Impfungen gegen andere Infektionen auch, daran erkranken. Aber die Symptome waren so minimal, dass ich mich zwei Tage später schon wieder gut gefühlt habe. Manche ungeschützten Freunde, Kollegen und Bekannte leiden hingegen nach einem Jahr noch immer an Long COVID, vor allem an totalen Erschöpfungszuständen und diversen anderen Beschwerden. Daher habe ich mich auch ein drittes Mal impfen lassen und kann das nur jedem raten. Und würde mich auch ein viertes Mal impfen lassen, wenn empfohlen“, so Thomas B.

„Wenn ich erkranke, möchte ich mein Bestmögliches getan haben, um einen milden Verlauf zu haben“, sagt Petra Z.

Sonstige Gründe

„Wenn man mit Hirn durchs Leben geht, sich ein bisschen schlau macht und Experten vertraut, lässt man sich impfen. Auch fürs Reisen ist es unabdingbar, keine Frage!“, meint Tatjana S.

„Ich ging impfen, weil ich mich ohne Befürchtungen im täglichen Leben bewegen möchte und auch keine Einschränkungen haben möchte“, so Karl Ö.

„Mein Grund für die Impfung ist einfach: Ich wollte keine Angst mehr haben!“, erklärt Claudia P.

So geht’s zur Impfung

Wenn auch Sie sicher in den Herbst starten möchten: Die Corona-Impfung ist kostenlos und u.a. in den acht Impfzentren der Stadt Wien erhältlich. Eine Anmeldung kann telefonisch unter der Gesundheitshotline 1450 oder online unter impfservice.wien erfolgen.

Auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte impfen. Eine Liste aller Ordinationen, die eine Corona-Schutzimpfung anbieten, finden Sie hier. Um Anmeldung wird gebeten.

Wer sich spontan zur Impfung entscheidet – im Austria Center Vienna ist das Impfen täglich ohne Anmeldung möglich. Aktuelle Wartezeiten sind online ersichtlich, eine Anmeldung ist dennoch empfohlen.