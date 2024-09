Das “Glückskind” ist zurück aus der Sommerpause

Das Restaurant „Glückskind“ ist mehr als nur ein kulinarischer Geheimtipp. Hier treffen erstklassige Steak-Cuts auf außergewöhnliche Pasta-Kreationen, begleitet von preisgekrönten Cocktails.

Ab dem 13. September öffnet das „Glückskind“ seine Pforten für die neue Saison und lädt Gäste in ein stilvolles Ambiente aus samtigen Polstermöbeln und Marmortischen ein. Rund einhundert Personen finden hier Platz, um den Abend genussvoll ausklingen zu lassen und das Nachtleben in den Kellergewölben zu erleben.

Legendäre Steak Cuts und Klasse Pasta

Das Herzstück des „Glückskind“ ist das neue Menü, das Gourmets in die Geschmackswelt der Herbst- und Wintersaison entführt. Als Vorspeisen erwarten die Gäste feine Kreationen wie eine zarte Ceviche vom Wolfsbarsch mit gelbem Rettich, Gurke und Sepia Tempura, eine cremige Winter Burrata mit Trüffelhonig, roter Rübe und Himbeere oder Gambas Aólio mit Black Tiger Garnele.

Für Hauptgang-Liebhaber bietet das „Glückskind“ eine breite Auswahl. Saftiges Dry Aged Rib Eye am Knochen, geschmorte Ochsenbacke mit aromatischem Ofengemüse oder gegrillter Zander mit Topinambur, Blattspinat und Chorizofond gehören zu den Highlights. Auch Pastaliebhaber kommen auf ihre Kosten: Die vom Herbst inspirierten Spezialitäten umfassen cremige Kürbis-Ravioli mit Portwein-Gelee und Maroni Beurre Blanc, Tagliolini al Tartufo mit Wintertrüffel und Tagliolini Gambero mit Black Tiger Garnelen und Chili.

Zum süßen Abschluss serviert das „Glückskind“ eine Valrhona Tarte, harmonisch kombiniert mit Passionsfrucht, oder einen unwiderstehlichen Creme Cheesecake, begleitet von roter Shiso, Sake, Yuzu und Mandel.

Drinks auf Weltklasse-Niveau

Die herausragende Bar des „Glückskind“ sorgt nicht nur mit innovativen Gerichten, sondern auch mit über 50 verschiedenen Cocktail-Kreationen für Staunen. Von aromatischen Cocktails wie dem „Ay Pa-Pi-Loma“ mit 1800 Tequila Reposado, White Penja Peper Cordial und Pink Grapefruit Cordial bis zu neu interpretierten Cocktail-Klassikern wie dem „Pornstar Martini Glückskind Style“, bleibt kein Wunsch unerfüllt. Auch alkoholfreie Cocktails, eine vielfältige Weinauswahl und Champagner aus aller Welt stehen auf der Karte.

Das „Glückskind“ schaffte es kurz nach der Eröffnung 2023 unter die Top 10 Bars in Österreich. Dahinter steckt Marcus Philipp, der bei den World Class Global Bartender unter die Top 10 weltweit ausgezeichnet wurde. Sein offenes Barkonzept und die direkte Kommunikation mit den Gästen schaffen ein unvergessliches Trinkerlebnis. Für Neugierige bietet das „Glückskind“ sogar Cocktailmix-Workshops an, bei denen man in die Welt der Mixologie eintauchen kann.

Willkommen, Glückskinder der Stadt!

Das „Glückskind“ ist nicht nur ein Restaurant, sondern auch ein Ort, an dem man in entspannter Atmosphäre den Feierabend genießen und das Wochenende einläuten kann. Von Dienstag bis Samstag sorgen lokale und internationale DJs für den passenden Soundtrack, während wöchentlich wechselnde Events die „Glückskinder“ der Stadt anziehen.

„Melodic Monday“ : Ein monatlicher Mix aus Afrohouse und Techhouse Beats für einen stilvollen Wochenstart.

: Ein monatlicher Mix aus Afrohouse und Techhouse Beats für einen stilvollen Wochenstart. „Wednesday Beats“ : Der perfekte Afterwork-Abend mit Essen, Drinks und entspannenden Beats, die dich nach Mykonos, Tulum und Ibiza entführen.

: Der perfekte Afterwork-Abend mit Essen, Drinks und entspannenden Beats, die dich nach Mykonos, Tulum und Ibiza entführen. „Velvet Thursdays“ : Elegantes Dinner mit verführerischer Live-Performance. Saxophonklänge und eine betörende Stimme schaffen eine prickelnde Atmosphäre.

: Elegantes Dinner mit verführerischer Live-Performance. Saxophonklänge und eine betörende Stimme schaffen eine prickelnde Atmosphäre. „Fizzy Fridays“ : Für Liebhaber von House, Techhouse und Partyklassikern. Ein DJ liefert den perfekten Sound für einen ausgelassenen Start ins Wochenende.

: Für Liebhaber von House, Techhouse und Partyklassikern. Ein DJ liefert den perfekten Sound für einen ausgelassenen Start ins Wochenende. „Saturday Madness“: Elegantes Dinner und die besten DJ-Sounds für eine unvergessliche Partynacht.