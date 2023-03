Das Kalvarienbergfest und der Fastenmarkt locken zum Besuch

Hernals war im 16. Jahrhundert unter der Herrschaft der Jörger eine Hochburg des evangelischen Glaubens. Um die protestantische Bevölkerung wieder in den Schoß der Mutter Kirche ­zurückzuführen, entwickelte man die Idee von der Wallfahrt vom Stephansdom bis zur Hernalser Bartholomäuskirche. ­

Übriggeblieben ist der „Bamkraxler“ und der Fastenmarkt mit dem Spruch: „Amoi in da Fostnzeit geht ma aum Kavariberg!“ In der Folge entwickelte sich das Kalvarienbergfest, das heuer vom 30. 3. bis 9. 4. mit zahlreichen Kunst­events stattfinden wird.

Highlights

Die Highlights: Am Eröffnungstag findet um 11 Uhr eine Zaubershow statt, danach gibt es Musik ­und Tanz sowie Künstler, die live an Kunstwerken arbeiten. Am 1. 4. lockt von 12 bis 14 Uhr „Tanz um die Lebensmitte“ und am 4. 4. geben von 11 bis 15 Uhr für die Kinder Kasperl und Strolchi ihr Bestes.