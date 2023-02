In Bernd Watzka’s Tiergedichten können Teddybär, Wal, King Kong & Co. nicht nur sprechen, sondern sogar reimen. Nach jahrhundertelanger Dominanz des Menschen als vorrangiges Objekt der Kunst ist es höchste Zeit, Vierbeiner, Flossen- und Flügelträger ins poetische Rampenlicht zu rücken. Jede Woche erscheint ein neues Gedicht. Alle Gedichte finden Sie gesammelt hier.

Das Lacoste-Krokodil

Ein Ärgernis, das sich nicht gehört,

ist ein Krokodil am Tennis-Shirt.

Diese vertrottelte Idee

überkam einst den Lacoste René.



Glaubt ihr, mit einem Krokodil

wird besser euer Tennisspiel?

Gibt euch‘s Reptil am Platz mehr Biss,

und schützt vor einem Kreuzbandriss?



Ach, näht mich in Wimbledon und in Dover

weiter auf Shirts und bunte Pullover.

Euer Markenkult ist mir zwar fremd,

aber ich bleib als Logo auf dem Hemd.



Ich mach mit beim bescheuerten Spiel –

auf dass ich von Textilien schiel;

solang ihr für Handtaschen und Schuhe

die Haut meiner Kinder lasst in Ruhe.