Das Schöpfwerk von seiner schönsten Seite

„Das Schöpfwerk ist eines der Wahrzeichen von Meidling“, erklärte Bezirksvorsteher Wilfried Zankl bei der Eröffnung der Fotoausstellung „Mei schönes Schöpfwerk“. Die Ausstellung, die bis 3. März in der Bezirksvorstehung Meidlung zu sehen ist, zeigt Bilder von passionierten Hobbyfotografen aus der Wohnhausanlage.

Startschuss

Entstanden sind die Fotos im Jahr 2021 während eines Lockdowns. Die Bewohner des Schöpfwerks zeigen hier ihre schönsten Orte aus dem Gemeindebau. Mit der Ausstellung startet zeitgleich eine ganze Reihe von Aktionen, wie Michael Eibensteiner, Leiter der Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks erklärt: „Mit ‚Mei schönes Schöpfwerk‘ starten wir eine Reihe von Aktivitäten, die die Identifikation mit dem Grätzel weiter fördern sollen.“

(C) Stoll

Bei der Vernissage am 2. Februar betonte Bezirksvorsteher Wilfried Zankl: „Als Mikrokosmos der Stadt sind hier alle Freuden und Leiden des Zusammenlebens konzentriert. Wie im Bezirk und in der Stadt gilt auch hier: Miteinander reden und zusammenhalten. Nur gemeinsam schaffen wir uns ein schönes Zuhause!“, so der Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Fotoausstellung „Mei schönes Schöpfwerk“

Ausstellungszeitraum: 2. Februar bis 3. März 2023, zu den Öffnungszeiten der Bezirksvorstehung Meidling

Ort: Bezirksvorstehung Meidling, Schönbrunner Straße 259, 2. Stock, 1120 Wien