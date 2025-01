Das Stadtregal: Kunst trifft auf Gemeinschaft

Die ARWAG Holding-Aktiengesellschaft präsentiert in der Otto-Preminger-Straße 2 ein Wohnbauprojekt, das Kunst, Nachhaltigkeit und soziales Miteinander vereint. Mit ihrer Fassadengestaltung am Wohnprojekt „Das Stadtregal“ setzt die renommierte Künstlerin Barbara Kapusta ein starkes visuelles Statement für Gemeinschaft und Nachbarschaft.

„Das Stadtregal“ steht im Herzen des neuen Stadtquartiers Village im Dritten und ist ein Musterbeispiel für modernen, nachhaltigen Wohnbau. Die ARWAG schuf auf rund 10.500 Quadratmetern 122 geförderte Wohnungen. Das Konzept reicht von Starterwohnungen über Studierenden-WGs bis hin zu Clusterwohnungen für Alleinerziehende und Senioren. Ergänzt wird das Angebot durch ein Krisenzentrum der Stadt Wien und Geschäftsflächen für soziale Einrichtungen wie die Volkshilfe. Die U-förmige Anlage wurde von den renommierten Architekten Gerner Gerner Plus. und heri & salli entworfen und setzt auf Holz-Hybridbauweise, Geothermie und grüne Infrastruktur wie Dachgärten und Schwammstadt-Elemente. Diese nachhaltigen Lösungen verbessern das Mikroklima und unterstreichen das Ziel eines klimafitten Wohnbaus.

Fassadenkunst mit bedeutungsvoller Botschaft

Ein Besonderheit des Projekts ist die Fassadengestaltung von Barbara Kapusta. In Kooperation mit KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien entstand ein abstraktes Wandbild, das den Satz „This is the space we inhabit as neighbors“ künstlerisch interpretiert. Kapusta nutzt amorphe Silhouetten, die ein lebendiges, figuratives Alphabet formen. Die Gestaltung regt zum Nachdenken über das Zusammenleben an und verleiht der Wohnanlage eine unverwechselbare Identität. Christian Raab, Vorstandsdirektor der ARWAG, betont die Bedeutung der Kunst am Bau: „Sie stiftet Identität, inspiriert und bereichert unseren Lebensraum.“ Auch Cornelia Offergeld, künstlerische Leiterin von KÖR, hebt hervor: „Kunst im öffentlichen Raum spiegelt die Gesellschaft wider und hat in Wien eine lange Tradition, die hier eindrucksvoll fortgesetzt wird.“

Barbara Kapusta: Eine Stimme der Gegenwartskunst

Kapusta zählt zu den bedeutendsten Künstlerinnen Österreichs. Ihre Arbeiten in Medien wie Film, Installation und Text wurden international ausgezeichnet, zuletzt mit dem Medienkunstpreis der Stadt Wien (2023). Mit ihrer Fassadenkunst setzt sie ein Zeichen für Nachbarschaft und Gemeinschaft – Werte, die das Projekt „Das Stadtregal“ verkörpert. Mit „Das Stadtregal“ schafft die ARWAG mehr als Wohnraum: ein Zuhause, das Kunst, Nachhaltigkeit und soziale Innovation verbindet – ein Vorbild für die Stadt von morgen.

www.arwag.at

www.barbarakapusta.net

wohnberatung-wien.at