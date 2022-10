Das waren die Bezirksawards in der Leopoldstadt

Am 13. Oktober fand in der Leopoldstadt die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt. Eine feierliche, sogar berührende Angelegenheit. „Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer fühlten sich die letzten Jahre wie eine echte Durststrecke an“, meinte Bezirksvorsteher Alex Nikolai. „Jetzt ist es an der Zeit, Danke zu sagen.“ Eine Aufgabe, die auch das WIENER BEZIRKSBLATT mit großer Freude übernahm.

Die Gewinner in den einzelnen Kategorien strahlten daher in der Bezirksvorstehung Leopoldstadt, wo es nach der Verleihung köstliche Brötchen und Getränke gab, besonders glücklich: etwa die Vertreter des Krankenhauses Barmherzigen Brüder, Ambulanz ohne Versicherung, die sich wie die Ordination HNO Augarten und die Pflege Leopoldstadt heuer den Medical Award sicherten.

Ihnen und den Gewinnern des Business Awards gehörte der tosende Applaus des Publikums – darunter neben Alex Nikolai WKO-Bezirksobmann Martin Schöfbeck sowie Stefan Hermann und Werner Ixenmair von Hypo, die die Awards wieder unterstützten.

Außerdem gab es für die Besucher interessante Impulsreferate von Cyber-Security-Experten Markus Angermann zur IT-Sicherheit und dem Grätzl-Polizisten Werner Sykora zur Aktion „Gemeinsam Sicher“.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Pflege Leopoldstadt Michaela Wasl, Bernhard Trapp, Susanne Leiter-Ivankovits und Elke Schmidl HNO Augarten, Ordination Prof. Dr. Verena Niederberger-Leppin Dr. Verena Niederberger-Leppin Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien – Ambulanz für Menschen ohne Versicherung Patrick Schlager

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung A1 Telekom Austria AG mehr als 50 1 Austrian Standards mehr als 50 2 Denns BioMarkt mehr als 50 3 mel&koffie von 10 bis 49 1 Horn Verpackungen von 10 bis 49 2 STUWER – Neues Wiener Beisl von 10 bis 49 3 Ledermanufaktur Posenanski GmbH bis 9 1 Juwelier Silvia Brandstetter bis 9 2 Olivenhain greek.deli.wien bis 9 3

Impressionen des Abends