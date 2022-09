Am 20. September fand in der Kulisse in Hernals die Verleihung der Bezirks Medical- und Bezirks Business-Awards 2022 statt.

„Im Bezirk gibt es 3.900 Betriebe“, wie Bezirksvorsteher Peter Jagsch bei der Preisverleihung stolz verkündete, „und besonders viele, welche als Preisträger in Frage kommen.“ Das haben auch die über 100.000 Leserstimmen bei der Award-Ausschreibung eindrucksvoll gezeigt. Zu den Siegern von Hernals gehören erfahrene Ärzte und Ärztinnen sowie Einzelpersonen und Kleinbetriebe, aber auch bekannte Großbetriebe wie etwa das Autohaus Jobst oder das renommierte Rechtsschutzunternehmen DAS, das den 1. Platz bei Großbetrieben erreicht hat. Gratuliert hat auch der Vertreter der Hypo Noe, eines Sponsors des Bezirks-Business-Awards.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Dr. Christine ALLEN Mitarbeiterin Natalia Perechsova augenwien Ordinationsgemeinschaft, Dr. Stephan Gruber Dr. Stephan Gruber Regina de Lijzer, Psychotherapeutin Mag. Regina de Lijzer

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung D.A.S. Rechtsschutz AG mehr als 50 1 Autohaus Jobst mehr als 50 2 Loytec mehr als 50 3 KIND Brille und Hörgeräte von 10 bis 49 1 LIMESODA von 10 bis 49 2 Martin Bruckberger GmbH von 10 bis 49 3 Stift St.Peter Dornbach bis 9 1 Juwelier Holzhammer bis 9 2 Grätzl-Greißler bis 9 3

Impressionen des Abends