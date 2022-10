Am 12. Oktober fand in Margareten die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Im festlichen Ambiente des Festsaals der Margaretner Bezirksvorstehung in der Schönbrunner Straße 54 wurden im Rahmen der Bezirks Business und Bezirks Medical Awards 2022 Unternehmen und gesundheitliche Einrichtungen aus dem 5. Bezirk vor den Vorhang geholt. „Margareten bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten. Die Betriebe leisten einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben in den Grätzeln. Die Gesundheitseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung und Infrastruktur im Bezirk. Ich gratuliere allen Preisträgern sehr herzlich,“ so die Margaretner Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic. Die Vertreter der Wirtschaftskammer im Bezirk, Maria Böhm, und der Hypo Landesbank Wien & NÖ, Stefan Herrmann, gingen in ihren Statements auf die herausfordernden Zeiten für Unternehmen in Zeiten multipler Krisen ein. Cyper-Security-Experte Markus Angermann und Manfred Schober (Gemeinsam Sicher) gaben bei ihren Impulsreferaten interessante Einblicke.



DIE GEWINNER DER

BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: KWP Haus Margareten Barbara Kacirek Chirurgie Endoskopie Margareten Dr. Danyel Azar Kinderärztin Rue14, Dr. Ludwig Dr. Stephanie Ludwig

DIE GEWINNER DER

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Thomastik-Infeld mehr als 50 1 Schlossquadrat mehr als 50 2 Autohaus John mehr als 50 3 Springer & Jacoby Werbeagentur von 10 bis 49 1 Maler Denner von 10 bis 49 2 Restaurant On von 10 bis 49 3 körbchen bis 9 1 Grundbira – Vorarlberger Spezialitäten bis 9 2 Bodystreet Margaretenstrasse bis 9 3

