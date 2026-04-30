Mit einer ordentlichen Portion Spielfreude und einem Gespür für Timing entführten die Darsteller*innen das Publikum in eine Welt voller mysteriöser Taschen und unerwarteter Wendungen. Ganz nach dem Motto „Jeder Mensch hat seine Geheimnisse“ folgte eine turbulente Szene der nächsten – Lacher garantiert.

Bemerkenswert: Alle Mitwirkenden sind 60+, stehen mitten im Leben und zeigen eindrucksvoll, dass Talent und Bühnenpräsenz keine Altersgrenzen kennen.

„Das Theater ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir wachsen mit jeder Probe und genießen jeden Moment auf der Bühne.“

…so ein Ensemblemitglied

Kreative Vielfalt in den Wiener Klubs

Doch dasWienKlubTheater ist nur ein Teil des bunten Angebots der Pensionist*innenklubs. In ganz Wien laden zahlreiche Gruppen zum Mitmachen ein – von Musik bis Mode. Die Werder Klub Band begeistert etwa mit rund 200 Songs bei Veranstaltungen, während die Kreativen von Fashion Reloaded regelmäßig die Laufstege der Vienna Fashion Week erobern.

Auch Bewegung kommt nicht zu kurz: Sport- und Aktivgruppen sind in der ganzen Stadt unterwegs. Aktuell bereiten sich viele auf das große Nordic-Walking-Event am 29. September 2026 auf der Prater Hauptallee vor.

Weltreise durchs Grätzl

Ein besonderes Highlight steht 2026 an: Zum 80-jährigen Jubiläum laden die Klubs zur Initiative „In 80 Tagen um die Klubs“. Inspiriert vom berühmten Roman wird dabei die Welt nach Wien geholt – mit Kulinarik, Musik und Traditionen aus verschiedenen Ländern.

Von Mai bis September ergänzen abwechslungsreiche Ausflüge das Programm: Ob Donau-Schifffahrt, Kulturtrip zur Schallaburg oder tierische Begegnungen am Alpaka-Hof – für jede und jeden ist etwas dabei.

Infos und Mitmachen

Der neue Ausflugskatalog 2026 liegt bereits in allen Klubstandorten und Häusern zum Leben auf und kann auch online durchstöbert werden. Alle Termine finden Interessierte im Klubkalender auf der Website sowie in der kostenlosen App der Klubs.