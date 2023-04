Sicherheit fährt vor: Wiener Netze setzen auf „Gas-Car“

Die Wiener Netze haben ein neues Gas-Car mit innovativer Laser-Technik im Probebetrieb, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Gasnetzes zu gewährleisten. Bisher wurden die Gasleitungen von Gasspürern zu Fuß kontrolliert.

Die Gasspürer legen pro Jahr mit dem Gasspürgerät in der Hand bzw. auf ihrem Rücken rund 1.100 Kilometer zurück. Das neue Elektrofahrzeug unterstützt die Gasspürer ab sofort. Das „Gas-Car“ ist mit speziellen Sonden ausgestattet, die die Umgebungsluft auf Gaskonzentrationen überprüfen. Die Messdaten werden in Echtzeit auf einem Laptop dargestellt und auf einer digitalen Gasnetz-Landkarte eingetragen. Mit dem Gas-Car soll die Sicherheit der Gasversorgung in Wien erhöht werden.

Innovationskraft

„Die Sicherheit der Versorgung ist eine wichtige Kennzahl für die Lebensqualität in einer Stadt und die Wiener Netze leisten hier eine sehr verlässliche und gute Arbeit“, betont Stadtrat Peter Hanke. Das Gasnetz der Wiener Netze ist insgesamt 4.500 Kilometer lang und erstreckt sich auch auf Teile Niederösterreichs. Die Sicherheitsanforderungen sind hoch, um die Versorgung der Bevölkerung zu garantieren. Das Gas-Car soll dazu beitragen, dass die Wiener Netze ihre Arbeit noch effektiver und effizienter durchführen können. „Jede Sekunde wird ein Prüfwert aufgezeichnet und ist damit sofort am Laptop sichtbar. Diese Meldungen werden auch zeitgleich auf einer digitalen Gasnetz-Landkarte eingetragen“, erklärt Wolfgang Prettner, Leiter des Gasspür-Teams bei den Wiener Netzen.

„Das Gas-Car ist ein einzigartiges Projekt der Wiener Netze, das einmal mehr zeigt, wie viel Innovationskraft und Know-how in den Unternehmen der Stadt Wien steckt,“ freut sich auch Josef Taucher, Vorsitzender des Unterausschusses Wiener Stadtwerke und Energiesprecher der SPÖ Wien.