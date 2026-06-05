Die „Carmina Burana“ zählt zu den bekanntesten Chorwerken des 20. Jahrhunderts. Mit ihrer kraftvollen Musik und dem weltberühmten Eingangschor „O Fortuna“ begeistert sie seit Jahrzehnten Konzertbesucher auf der ganzen Welt. Nun kommt das monumentale Werk nach Währing.

Die Aufführung findet am Freitag, dem 26. Juni 2026, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Gersthof am Bischof-Faber-Platz statt. Veranstaltet wird das Konzert von der Konzertvereinigung Kantorei Währing. Unterstützt wird das Ensemble vom Kinderchor Rising Voices sowie dem Kinderchor des JSBM.

Hochkarätige Besetzung

Für die Solopartien konnten namhafte Künstler gewonnen werden. Als Sopranistin steht Martina Wagner auf der Bühne, den Bariton-Part übernimmt Alejandro Pizarro-Enriquez. Als Tenor ist Jason Nichols zu hören. Die Klavierbegleitung gestalten Mario Eritreo und Sakuya Okayasu.

Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Gerasim Mangurov, der das umfangreiche Ensemble dirigieren wird.

Eintritt gegen freie Spende

Der Eintritt erfolgt gegen eine freie Spende. Als Richtwert werden 30 Euro erbeten. Zählkarten sind bei den Chormitgliedern sowie an der Abendkassa erhältlich.

Mit der Aufführung der „Carmina Burana“ erwartet Musikliebhaber ein außergewöhnlicher Konzertabend, der die Pfarrkirche Gersthof mit gewaltigen Chorklängen, eindrucksvollen Solostimmen und der mitreißenden Musik Carl Orffs erfüllen wird.