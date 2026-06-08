„Marie und die Wolke“: Letztes Nöstlinger-Manuskript erscheint als Kinderbuch

Eine besondere Entdeckung aus dem Nachlass von Christine Nöstlinger kommt im Juli in die Buchhandlungen: Mit „Marie und die Wolke“ veröffentlicht der echomedia buchverlag das bislang letzte unveröffentlichte Manuskript der legendären Wiener Kinderbuchautorin. Die Geschichte wird am 2. Juli beim 15. Wiener Kinderlesefest im Rathaus erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Christine Nöstlinger prägte mit Werken wie „Die feuerrote Friederike“, „Maikäfer, flieg!“ oder „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“ Generationen von jungen Leserinnen und Lesern. Nun dürfen sich Kinder und Familien auf ein weiteres Werk der vielfach ausgezeichneten Autorin freuen.

Eine Geschichte voller Fantasie und Herzenswärme

Im Mittelpunkt von „Marie und die Wolke“ steht ein Mädchen, das sich nichts sehnlicher wünscht als eine eigene Wolke. Die Erzählung handelt von Fantasie, Beharrlichkeit und den kleinen Wundern des Alltags. Für die Illustrationen zeichnet Nöstlingers Tochter Barbara Waldschütz verantwortlich, die der Geschichte mit ihren Bildern eine besondere Atmosphäre verleiht.

Große Premiere im Wiener Rathaus

Die offizielle Buchpräsentation findet am 2. Juli um 11 Uhr im Rahmen des Wiener Kinderlesefests im Arkadenhof des Wiener Rathauses statt. Schauspielerin Lilian Klebow wird dabei aus dem Buch lesen. Im Anschluss diskutiert sie gemeinsam mit weiteren Gästen über das Werk, die Bedeutung von Christine Nöstlingers literarischem Erbe und die Entstehung der Veröffentlichung. Die Moderation übernimmt Kulturredakteurin Ursula Scheidl.

Besonderes Jubiläumsjahr

Die Veröffentlichung fällt in ein besonderes Jahr: Am 13. Oktober hätte Christine Nöstlinger ihren 90. Geburtstag gefeiert. Mit „Marie und die Wolke“ erhalten junge Leserinnen und Leser die Gelegenheit, erstmals in eine bislang unbekannte Geschichte der großen österreichischen Erzählerin einzutauchen.

Auch auf der Leinwand bleibt Nöstlinger präsent. Im Herbst soll die Verfilmung ihrer Biografie „Sowieso und Überhaupt“ in die Kinos kommen und das Leben der Autorin einem breiten Publikum näherbringen.

Buch mit zusätzlichem Einblick

Das 40 Seiten starke Buch erscheint im echomedia buchverlag und ist um 18 Euro im Buchhandel erhältlich. Ein QR-Code im Buch führt außerdem zu einem exklusiven Video, in dem Barbara Waldschütz über die Entstehungsgeschichte des Werkes und die Arbeit am literarischen Nachlass ihrer Mutter berichtet.

„Marie und die Wolke“

Autorin: Christine Nöstlinger

Illustrationen: Barbara Waldschütz

Verlag: echomedia buchverlag

Umfang: 40 Seiten

ISBN: 978-3-903989-93-1

Erhältlich im Buchhandel um €18,-

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