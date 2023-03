Demenzkranke verlieren nach und nach Gedächtnis und erworbene Fertigkeiten. Beim Heurigen Edlmoser findet ein Treffen für Betroffene und Angehörige statt.

Das Netzwerk demenzfreundlicher 23. Bezirk lädt am 27. März von 16:00 bis 17:30 Uhr zu Informationsaustausch und Gesprächsmöglichkeiten in den Heurigen in die Maurer Lange Gasse 123 in Liesing. Bitte um Anmeldung bis 24. März unter petra.hausteiner@cs.at oder telefonisch unter 01 8896264.