Herrlich: den Sommer am Schiff ausklingen lassen

„Glücksmomente am Schiff“ – unter diesem Motto legt die aus sieben modernen Schiffen bestehende DDSG Blue Danube-Flotte zu unzähligen Schifffahrten am Tag und am Abend ab.

Egal, ob eine gemütliche Schifffahrt durch das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau, eine Sightseeing Cruise am Wiener Donaukanal oder eine Themenfahrt mit jeder Menge Unterhaltung und kulinarischer Vielfalt – an Bord der DDSG Blue Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, stehen Entspannung, Erholung und Erlebnis im Vordergrund. Im September präsentiert die DDSG ein Programm mit zahlreichen Highlights. Bei den spätsommerlichen Themenfahrten der DDSG Blue Danube locken abwechslungsreiche Attraktionen, kombiniert mit dazu passender kulinarischer Freuden und Musikprogramm.

Themenfahrten



Sommernachtstraum – 2.9.2023

MS Wien: Sommernachtstraum & Heurigenfahrten mit Wiener Liedern Am Samstag, den 2. September findet der Sommernachtstraum an Bord der MS Wien statt. Auf der Schifffahrt mit Sonnenuntergang kann ein leckeres Schlemmerbuffet in Begleitung von Live-Tanzmusik genossen werden und im Rahmen der „Internationalen Gartenbaumesse“ in Tulln gibt es ein grandioses Feuerwerk.

Griechische Nacht – 14.9.2023

Die MS Admiral Tegetthoff bietet im September 2023 eine Reihe an großartigen Themenfahrten an. Am Donnerstag, den 14. September, lädt das Schiff zur „Griechischen Nacht“ ein. Eine griechische Live-Band rund um Olga Kessaris bringt Stimmung an Bord, während mediterrane Leckereien wie Tzatziki, Souvlaki, Keftedes, Moussaka & Co. den Gaumen verwöhnen.

Western Cowboys – 20.9.2023

Herausragende Barbecue-Spezialitäten von mehrfach preisgekrönten Grill- & BBQ-Profis gibt es im Rahmen der Country Barbecue & Spare Ribs-Fahrt am Mittwoch, 20. September. Die Countryband „Western Cowboys“ führt mit Livemusik durch den Abend, während die Bordgastronomie ein köstliches BBQ-Buffet mit gegrillten Spare Ribs anrichtet. Außerdem gibt es Jail House Texas Chili mit Gebäck, Rinds Brisket mit Ofenkartoffel & Knoblauchrahm, Maiskolben und natürlich die einzigartige Aussicht auf Wien von Bord eines Schiffes.

Zünftig – 30.9.2023

Es wird bayrisch-zünftig auf der MS Admiral Tegetthoff. Anlässlich des Oktoberfestes gibt es ein Buffet mit allen typischen Spezialitäten des traditionellen Volksfestes sowie passende Livemusik. Dirndl oder Lederhos’n sind gerne gesehen.

Heurigenfahrt – jeweils Donnerstag im September

Jeden Donnerstag um 19 Uhr geht die MS Wien auf die beliebte Heurigenfahrt mit Wiener Liedern. Am Beginn der Fahrt, wenn sich die Gäste am hervorragenden Buffet bedienen, spielen Wiener Musiker*innen dezent im Hintergrund. Nach dem Essen geht die Band von Tisch zu Tisch und erfüllt die traditionellen musikalischen Wünsche der Gäste. Beim Buffet werden kalte & warme Heurigenspezialitäten mit typischen Wiener Schmankerln wie Schnitzel, Aufstrichen, Apfelstrudel und Kuchen angeboten.

INFO: ddsg-blue-danube.at