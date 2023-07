Der brave Soldat Schwejk „böhmakelt“ in Mödling

Mit einer fulminanten Premiere von Jaroslav Haseks Anti-Kriegsstück „Der brave Soldat Schwejk“ läuteten Andreas und Gabi Berger am 8. Juli die Jubiläumsausgabe ihres Sommertheaters am Kirchenplatz ein.

Vor genau 15 Jahren hatte alles mit dem legendären Jedermann vor St. Othmar begonnen und seither mehr als 58.000 begeisterte Besucher nach Mödling gebracht. „“Unglaublich, was aus der Idee unseres Bürgermeisters, den Salzburger Klassiker einmal in Mödling auf dem Kirchenplatz aufzuführen, für ein großartiges und nachhaltiges Theaterprojekt entstanden ist“, erinnerte sich Berger bei der Begrüßung an die Anfänge.

Auch heuer hatten sich viele Ehrengäste die Premiere nicht entgehen lassen, darunter“Hausherr“ Stadtpfarrer Adolf Valenta, Mödlings Bürgermeister Nationalrat Hans Stefan Hintner, LAbg. Hannes Weninger, die Vizebürgermeisterinnen Silvia Drechsler und Franziska Olischer, Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, Bezirkshauptmann Dr. Philipp Enzinger sowie zahlreiche Mandatare des Gemeinderates. Und dem Publikum wurde zum Jubiläum einiges geboten, das Sommertheater hatte keine Kosten und Mühen gescheut: Im bisher aufwendigsten Bühnenbild mit 20 Verwandlungen (!) sorgen über 40 Rollen für etliche Überraschungen und viel Schwung!

Vor Beginn des Stückes warteten dann noch zwei spezielle Überraschungen: Bürgermeister Hintner bekam von Andreas Berger für seine Verdienste um das Sommertheater eine Ehrenkarte für alle künftigen Produktionen überreicht. Der Stadtchef dankte herzlich und nahm in der Folge stilvoll im Militärmantel die Eröffnung vor und überbrachte launig die besten Grüße der „Landesfürstin Hanni“ und stellte klar, „dass der Schwejk kein Dummkopf ist. Denn nur ein intelligenter Mensch könne einen dummen mimen!“ Kulturstadtrat Schimanowa wies in seinen Begrüßungsworten darauf hin, dass Haseks Klassiker einst von den Nazis ins Feuer geworfen wurde und gerade in Zeiten eines Krieges leider wieder hochaktuell ist.

Ein Schwejk mit Klasse

Hauptdarsteller und „Mödlinger Schwejk“ ist Andreas Roder, der sogar selbst Wurzeln im tschechischen Iglau hat und bereits als „Peppone“ im Vorjahr das Publikum begeisterte. Roder behauptet sich auch gegen legendäre Schwejk-Vorbilder wie Fritz Muliar oder Heinz Rühmann, böhmakelt sich mit viel schwarzem Humor durch die vielen Stationen, die ihn schließlich immer tiefer ins Kriegsgeschehen führen und am Ende fast letal für ihn enden. Aber natürlich nur fast, denn wie alle Schwejk-Fans längst wissen, muss er ja um 6 Uhr nach dem Kriegsende auf einen Tafelspitz in sein Stammlokal „Kelch“ gehen. . .

Bei der Premiere gab es viel Applaus für ein insgesamt großartiges und spielfreudiges Ensemble, bei dem Nici Neiss, Viktor Kautsch, Kurt Wittmann und der sensationell brave Bühnenhund „Wenzel“ besonders zu überzeugen wussten. Musikalisch stimmig umrahmt wird das Stück von Livemusik mit viel Flair aus den ehemaligen Kronländern unter der Leitung von Max Paul. Der Ablauf der Geschichte wird auch für Nicht-Kenner des Stoffes locker und leicht verständlich aufbereitet, Schwejk „hatscht“ geradezu von einem Szenenbild ins nächste, verstrickt sich letztlich immer tiefer ins Unglück und reißt sogar seinen Vorgesetzten mit.

Livemusik und vieles mehr. . .

Auch heuer warten die gewohnten „Klassike“ auf die Freunde des Sommertheaters: Gespielt wird rund 90 Minuten ohne Pause, damit auch nach dem Theatererlebnis einem schönen Abend in Mödling nichts im Weg steht! Eine Stunde vor Spielbeginn wird es das kleine Theaterbuffet zur Einstimmung geben. Eine Stunde vor Spielbeginn fällt auch die Entscheidung, ob man wetterbedingt ins Ausweichquartier in der Europahalle ausweichen muss. „Sollte das leider einmal der Fall sein, haben wir auch dort eine wunderbare und nicht minder spannende Aufführung vorbereitet“, so Gaby Berger.

Die Stimmen werden mikrofonverstärkt bis in die hintersten Reihen perfekt zu hören sein. Gespielt wird heuer teils mit „Guckkastenbühnen“, liebevoll gestaltete historische Kostüme sind beim Sommertheater selbstverständlich. „Das Ensemble besteht heuer aus 20 Personen, wegen der vielen Kostümwechsel und maskenbildnerischen Herausforderungen wurde auch unser Backup-Team aufgestockt,“, erläutert Berger die Bemühungen, die Aufführung im Jubiläumsjahr ganz besonderes zu machen.

Termine und Karten:

Vorstellungen: 12., 13., 14. | 18., 19., 20. | 25., 26., 27., 28. Juli 2023

1., 2., 4., 5. | 8., 9., 11., 12. August 2023

Kartenvorverkauf online auf der Sommertheater-Website, per mail unter karten@theater-moedling.at sowie im Mödlinger info.service in der Kaiserin Elisabeth Straße 2.

Linktipp: https://theater-moedling.at/