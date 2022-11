Der Kaffeesiederball verspricht „Genusswelt der Sinne“

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freuen sich die Wiener Kaffeesieder am 3. Februar 2023 ihre Gäste wieder auf dem Kaffeesiederball in der Hofburg Vienna begrüßen zu dürfen. Das Genusserlebnis steht im Zentrum des kommenden Balls und ist im Motto „Genusswelt der Sinne“ zusammengefasst.

Ode an die Kaffeehauskultur

Der Duft frisch gerösteter Bohnen, das herrliche Aroma, die duftenden Mehlspeisen. Das alles sind Genussmomente, die man mit der Wiener Kaffeehauskultur verbindet. Genau diese Sinne möchte der Kaffeesiederball 2023 in den Mittelpunkt stellen. „Unser Anspruch war es, ein Ballmotto zu finden, das diese vielen Aspekte in sich vereint und das gleichzeitig die beiden Wiener Traditionen der Bälle und der Kaffeehauskultur verbindet“, erklärt Ballleiterin Anna Karnitscher und Ballleiter Wolfgang Binder ergänzt: „Nur ein Motto kam deshalb für uns in Frage: Genusswelt der Sinne.“

Der Klub der Wiener Kaffeesieder sieht sich als Garant für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Wiener Kaffeehauskultur. Das Motto „Genusswelt der Sinne“ wird sich in der künstlerischen Gesamtgestaltung des Balls, sowohl in der Programmierung als auch in der dekorativen Gestaltung und in den Rahmenveranstaltungen und Kooperationen wiederfinden.

Ballplakat als wahres Kunstwerk

Auf Vorschlag Christof Cremers, der die künstlerische Leitung des Kaffeesiederballs innehat, engagierte die Ballleitung den Fotografen Ashley Taylor für das Ballplakat 2023. In enger Zusammenarbeit mit Cremer übersetzte dieser das Ballmotto „Genusswelt der Sinne“ in bildliche Sprache. Als Testimonial gewann man Rebecca Horner, Solotänzerin des Wiener Staatsballets. Ashley Taylor gelang es, Horners nahezu elfenhafte Erscheinung und die Bewegung, die von ihrem zarten Kleid fast wie eine Aura umspielt wird, einzufangen und vermittelt so Sinnlichkeit pur. Das Plakat ist gänzlich in den Ballfarben gehalten und sorgt mit in satten Orange- und Gelbtönen für Aufsehen, ist sich KR Wolfgang Binder sicher. „Das Plakat des Kaffeesiederballs 2023 ist ein wahrer Blickfang und wird Besucherinnen und Besucher begeistern.“, so KR Binder.

Fulminantes Opening

Den Höhepunkt der Eröffnung bildet das „Bacchanale“ von Charles Camille Saint-Saëns. Die Ballettmusik stammt aus der Oper „Samson und Dalila“, dessen Titel bereits ein Synonym für Genuss ist und mit seinen Klängen eine intensive Sinnlichkeit verströmt. Der Choreograph Lukas Gaudernak nutzt, gemeinsam mit dem Ballettensemble, diese eindringliche Musik für seine schwungvolle Choreografie. Die musikalische Gestaltung der Eröffnung obliegt dem Opernballorchester gemeinsam mit dem Bernd Fröhlich Orchester. Das Jungdamen- und Herrenkomitee und die Walzerformation der Tanzschule Elmayer bilden, unter der Leitung von Prof. Dkfm. Thomas Schäfer-Elmayer, traditionell den Übergang zwischen den Einlagen der Eröffnung bis hin zum „Alles Walzer“. Die Mitternachtseinlage gehört 2023 den Damen Duetten der klassischen Operettenliteratur unter der Leitung von Laszlo Gyüker, begleitet vom Opernballorchester.

Zur traditionellen 1:00 Uhr Einlage im Zeremoniensaal wird den Ballbesuchern unter der musikalischen Leitung von Béla Fischer eine Hommage an den berühmten Musical Komponisten Cole Porter, bekannt für seinen mondänen Stil und seine Eleganz, präsentiert. Wer heuer beim Late Night Konzert auftreten wird, wird noch nicht verraten. Man darf sich auf eine spektakuläre Überraschung freuen.

Charity am Kaffeesiederball

Für die Wiener Kaffeesieder ist es seit Jahren selbstverständlich, dass auf den Ball Gutes getan wird, auch 2023 wird eine Charity unterstützt! Das Wiener Kaffeehaus und die Wiener Kaffeehauskultur stehen für Genuss. Zum Thema Genuss gehört auch der Gesundheitsaspekt der Ernährung. Daher liegt es nahe, dass die Wiener Kaffeesieder sich entschlossen haben ein Projekt zum Thema gesunde Ernährung für Kinder zu unterstützen. Im Fokus steht die „Gesunde Jause“ in den Caritas Lerncafés. Die Lerncafés sind ein kostenloses Lern- und Nachmittagsbetreuungsangebot für Kinder und Jugendliche in Österreich.

Ballkarten & Infos

Der Online-Verkauf läuft seit dem 4. November 2023 unter www.kaffeesiederball.at