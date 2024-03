Der Osterhase zu Besuch im Sozialmarkt Pillergasse

In allen fünf Sozialmärkten der Stadt versteckte der Osterhase bunte Eier für die Kinder der Kunden. Die gefundenen Ostereier konnten dann gegen insgesamt 1.200 vom Samariterbund für die Mädchen und Buben bereit gestellte Geschenkesackerl eingetauscht werden.

Die gestiegenen Lebensmittelpreise setzen immer mehr Menschen zu. Nicht wenige von ihnen müssen selbst zu Ostern auf Kleinigkeiten wie Schokohasen und andere Süßigkeiten für ihre Kinder verzichten. „Die Nöte armutsbetroffener Familien dürfen uns nicht kaltlassen. Wir unterstützen sie jetzt zu Ostern gerne mit kleinen Geschenken für die Kinder“, erklärte Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens, im Rahmen einer kleinen Feier im SOMA Pillergasse im 15. Bezirk.

Nachfrage um 40 % gestiegen!

„Ich freue mich sehr, dass ich bei der Ostereiersuche dabei sein darf. Durch die Teuerungskrise haben die Sozialmärkte für einkommensschwache Menschen und Familien stark an Bedeutung gewonnen. Viele können aufgrund ihrer finanziellen Situation die lebensnotwendigen Einkäufe nicht mehr anders bewältigen“, so Merja Biedermann, stellvertretende Bezirksvorsteherin von Rudolfsheim-Fünfhaus. Die Zahlen geben ihr Recht, denn die Nachfrage in den Sozialmärkten ist in den vergangenen Jahren um unglaubliche 40 Prozent gestiegen.

Samariterbund sucht Freiwillige

Die Sozialmärkte erfüllen aber auch eine wichtige ökologische Funktion: 2023 wurden 1.300 Tonnen Lebensmittel vor der Mülltonne gerettet und als Spende in die Märkte gebracht, wo sie günstig an Bedürftige weitergegeben wurden. Damit konnten auch rund 100 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Der Samariterbund freut sich übrigens immer immer über neue Unterstützer und ehrenamtliche Helfer für den täglichen Betrieb.