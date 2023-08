Der schnellste Weg zum Job führt nach Favoriten

Das Job-Speed-Dating in Favoriten bietet das perfekte Umfeld, um mit den besten lokalen und überregionalen Unternehmen des 10. Bezirkes in Verbindung zu treten. Und das völlig unkompliziert. Alle Unternehmen sind mit ihren verantwortlichen Recruitern und einem eigenen Stand vor Ort, um mit Interessierten ohne große Formalitäten ins Gespräch zu kommen. Wenn sich herausstellt, dass das Interesse auf Gegenseitigkeit beruht, folgt automatisch der nächste Termin zur Vertiefung und zum Austausch von Unterlagen und am Ende kann bereits der nächste Job auf die Bewerberwarten. Bei dem Job-Speed-Dating sind Betriebe aus verschiedenen Branchen vertreten, aber auch Abteilungen der Stadt Wien oder Wiener Traditionsunternehmen. Vor allem all jenen, die auf der Suche nach Ihrem ersten Arbeitsplatz oder auf dem Sprung zu einem neuen Arbeitgeber sind, ist der Besuch der Veranstaltung sehr zu empfehlen. Nicht vergessen: Unbedingt den persönlichen Lebenslauf mitbringen.