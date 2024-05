Schüler in Favoriten: Macht euch ein Bild vom Bezirk!

Unter dem Motto “150 Fotos für 150 Jahre Favoriten” läuft gerade ein großer Fotowettbewerb für alle Favoritner Schüler von 10 bis 18 Jahren. Noch bis 20. Mai können Bilder eingereicht werden!

Favoriten hat viele schöne Seiten und jede davon ist auch ein perfektes Fotomotiv. Ob der städtische Teil in Innerfavoriten, idyllische Grünoasen wie das Naherholungsgebiet Wienerberg oder der Kurpark Oberlaa – wer mit offenen Augen durch den 10. Bezirk geht, wird viel sehen, das es wert ist abgelichtet zu werden.

“Unser Bezirk feiert heuer sein 150. Jubiläum. Zu diesem Anlass wollen wir auch die Jugend einbinden. Sehen welchen Blick sie auf ihren Bezirk haben.”, so Bezirksvorsteher Marcus Franz. Und weiter “Deshalb veranstalten wir den Fotowettbewerb “150 Fotos für 150 Jahre Favoriten“. Dieser findet in Kooperation der Bezirksvorstehung gemeinsam mit dem “NF10 – Fotoclub Favoriten” statt.. Eingeladen dazu sind alle Schüler, die im 10. Bezirk in die Schule gehen.

So funktioniert es

Auf Plakaten und Flyern, die in jeder Schule aufliegen findet sich ein QR-Code.

Dieser wird einfach eingescannt, dann einige Eckdaten eingeben und schon können bis zu drei Fotos direkt hochgeladen werden. Dabei gibt es nur einiges zu beachten.

Du gehst in Favoriten zur Schule

Du hast das Foto selbst gemacht und hast die Rechte darauf

Du erlaubst der Bezirksvorstehung die Verwendung der Fotos für Medienzwecke

Du übermittelst keine ungehörigen Inhalte – Gewalt und ähnliches wird sofort gelöscht!

Die 150 besten Fotos werden am 11. Juni 2024 ab 18.30 Uhr in der VHS Favoriten am Arthaberplatz ausgestellt.

Weitere Infos unter “NF10 – Fotoclub Favoriten”