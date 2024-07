Sommer im Gemeindebau hat heuer viel zu bieten

Unterstützende Lernbegleitung für Kinder, vielfältiges Programm für Frauen sowie soziale Beratung stehen im Mittelpunkt des kostenlosen Angebots beim „Sommer im Gemeindebau 2024“ vom Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen

Anzeige

Versäumtes aus dem vergangenen Schuljahr nachholen, zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung für Frauen sowie Beratungen zu Nachbarschaftskonflikten, Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Wien (Wohnbeihilfe NEU etc.), sowie die Freude an gemeinsamen Aktivitäten stehen im Zentrum des Sommerprogramms im Gemeindebau.

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner der Stadt Wien und Wiener Wohnen bringen im Juli und August mit dem „Sommer im Gemeindebau“ 350 Mal die Möglichkeit, die schönste Zeit des Jahres gemeinsam sinnvoll zu nützen, direkt zu den Wienern in die städtischen Wohnhausanlagen. Die Angebote, die mit Partnern wie den Volkshochschulen erstellt wurden, können kostenlos und meist ohne Anmeldung genutzt werden.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál: „In Wien stellen wir das Gemeinsame in den Mittelpunkt des Zusammenlebens. Gemeinsam lernen, sich weiterbilden, die eigene Kreativität ausleben, aber auch sporteln – das umfangreiche Programm von “Sommer im Gemeindebau” hat für jeden Geschmack das richtige Angebot. Dabei kommen auch die Beratungen zu den Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Wien nicht zu kurz. “

Viele Aktivitäten für Kinder und Frauen

Der Sommer ist die beste Zeit, um an den Problemfächern aus dem letztem Schuljahr zu arbeiten und so einen guten Start im Herbst sicherzustellen. Bei wohnpartner engagieren sich im Rahmen der Lernbegleitung Ehrenamtliche, die Volksschulkinder beim Lesen, Schreiben und Rechnen unterstützen. Zudem kommen auch Trainer der VHS zum Zug, die sich um größere Kinder bzw. Erwachsene kümmern (etwa beim Deutschlernen) – hier gibt es auch ein spezielles Angebot für Frauen, wie „Mama lernt Deutsch“, bei dem parallel zum Unterricht die Kinderbetreuung sichergestellt ist.

Gerne erfüllt wohnpartner auch die Wünsche der Wienerinnen, die sich bei der bislang größten Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ mehr Zeit für sich selbst, Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Frauen sowie Rückzugsmöglichkeiten gewünscht haben. Bei wohnpartner finden sich Frauencafés zum Plaudern und Austauschen, Weiterbildungsmöglichkeiten bei Sprachkursen, aber auch sportliche Aktivitäten und Kreativwerkstätten.

Informative und kostenlose Beratungen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem umfangreichen Beratungsangebot von wohnpartner. So unterstützt das Nachbarschaftsservice bei Nachbarschaftskonflikten im Wiener Gemeindebau und bietet bei Bedarf u.a. kostenlose Mediation an.

wohnpartner ist aber auch Ansprechpartner für alle Fragen zu den Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Wien wie etwa die mit 151 Millionen Euro dotierte Wohnbeihilfe NEU. Diese ist für jene Wiener gedacht, die zwar im Berufsleben stehen, aber dennoch stark unter den hohen Mietsteigerungen leiden, des Weiteren kommen auch Mindestpensionisten in Frage.

Die Wohnbeihilfe NEU kann einfach digital unter www.wien.gv.at beantragt werden. Alle, die dabei Unterstützung benötigen, sind im Servicecenter von Wiener Wohnen richtig, aber auch bei wohnpartner gut aufgehoben. Jeden Donnerstag (bis inkl. 8. August) wird von 9 bis 16 Uhr ohne Termin (andere Termine gerne nach Terminvereinbarung) in folgenden wohnpartner-Lokalen umfassend beraten:

Bezirk:

wohnpartner-Standort, Stinygasse 9/39/R1

wohnpartner-Standort, Stinygasse 9/39/R1 Bezirk:

wohnpartner-Standort, Schönbrunner Straße 259

wohnpartner-Standort, Schönbrunner Straße 259 Bezirk:

wohnpartner Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96-98/9/1

wohnpartner Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96-98/9/1 Bezirk:

wohnpartner-Standort, Leipziger Straße 38-40

wohnpartner-Standort, Leipziger Straße 38-40 Bezirk:

wohnpartner-Standort, Rennbahnweg 27/3/R2

Dazu wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „Egal, ob der Haussegen in der Wohnhausanlage schief hängt oder am Ende des Gelds noch zu viel Monat übrigbleibt – wohnpartner steht den Mietern im Wiener Gemeindebau verlässlich zur Seite. Wir unterstützen bei Nachbarschaftskonflikten, vernetzten die Mieter durch zahlreiche Aktivitäten und haben den Überblick über alle Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Wien in herausfordernden Situationen. Natürlich immer kostenlos, diskret und vertraulich.”

Abschluss beim „Tag des Wiener Wohnbaus“

Das Finale von „Sommer im Gemeindebau“ geht am 1. September im Rahmen des Service- und Beratungsevents „Tag des Wiener Wohnbaus“ über die Bühne, der im zweiten Bezirk im Rudolf-Bednar-Park stattfinden wird.

Alle weiteren Infos und Termine findet man unter wohnpartner-wien.at/aktuelles/kalender