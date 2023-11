Tickets für Silvester-Theater-Krimi: „DER TOD UND DAS MÄDCHEN“ gewinnen!

Ein weltberühmter Psycho-Thriller von Ariel Dorfman

In Paulinas Leben überschlagen sich die Ereignisse. Ihr Mann Gerardo wird eine Kommission leiten, die der Präsident zur Klärung der Verbrechen in den Jahren der Militärjunta eingesetzt hat. Und durch Zufall kommt jener Mann in ihr Strandhaus, der sie in ebendieser Zeit im Gefängnis gefoltert hat. Roberto leugnet, aber Paulina setzt alles daran, ihn zu einem Geständnis zu bewegen…

Dieses Theaterstück wurde mit Sigourney Weaver, Stuart Wilson und Ben Kingsley unter der Regie von Roman Polanski legendär verfilmt. Der weltbekannte Psycho-Thriller ist ein Muss für alle Krimi-Fans!

Reinhard Mut, Intendant von UNSER THEATER: „Natürlich haben wir uns sehr genau überlegt, ob wir dieses – sicher nicht ganz einfache – Stück zu Silvester auf die Bühne bringen wollen. Das große Interesse und bereits zahlreiche Kartenreservierungen seitens unseres Stammpublikums beweisen uns jedoch, dass wir richtig entschieden haben. Offensichtlich gibt es tatsächlich viele Menschen, die in Zeiten wie diesen ihren Jahreswechsel gerne mit einem nachdenklichen Thema verbringen wollen.“

