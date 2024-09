Designmarkt in Floridsdorf: Kreativität trifft auf gute Laune

Über 100 Designer*innen bieten ihre selbstgemachten Waren an. Für gute Laune sorgt stimmungsvoller Austropop.

Ein Event voller Kreativität und Musik

Am Freitag, den 20. September 2024, verwandelt sich der Schlingermarkt in Floridsdorf erneut in eine bunte Oase für Kunst, Design und Musik. Von 15 bis 20:30 Uhr präsentieren hier über 100 Designer*innen ihre selbstgemachten Waren – von handgefertigten Taschen, Keramik und Kleidung bis hin zu Schmuck, Fotografien und Street Art. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Markt seine Türen für Kreative öffnet und ein abwechslungsreiches Sortiment an Kunst- und Handwerkskreationen bietet.

Stimmungsvoller Austropop begleitet das Event

Musikalisch untermalt wird der Designmarkt vom bekannten Liedermacher und Sänger Philipp Griessler. Mit seinem modernen Austropop sorgt er für eine angenehme und stimmungsvolle Atmosphäre. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Die ortsansässigen Marktunternehmen bieten kulinarische Köstlichkeiten an, die den Besuch zu einem Rundum-Erlebnis machen.

Schlingermarkt als beliebter Treffpunkt in Floridsdorf

Marktamtsdirektor Andreas Kutheil zeigt sich erfreut über die Belebung des Schlingermarkts: „Der Floridsdorfer Markt, auch ‚Schlingermarkt‘ genannt, ist wieder ein beliebter Treffpunkt. Mit zahlreichen Veranstaltungen, der Standvergabe an hervorragende Unternehmen und den gemeinsamen Bemühungen von Stadt, Bezirksvorstehung und Marktamt hat sich der Markt zu einem lebendigen Ort entwickelt.“ Die besondere Lage im Schlingerhof, einem der bekanntesten Gemeindebauten Wiens, verleiht dem Markt ein unverwechselbares Flair.

Designmarkt als künstlerische Bereicherung

Auch Bezirksvorsteher Georg Papai betont die Bedeutung des Marktes: „Nachdem der letzte Designmarkt im Mai unwetterbedingt leider abgebrochen werden musste, freue ich mich umso mehr, dass wir nun eine Wiederholung bei Schönwetter erleben dürfen. Der Designmarkt bietet eine wunderbare Möglichkeit, den Schlingermarkt von seiner künstlerischen Seite, bereichert durch viel Handwerksfertigkeit, zu entdecken.“

Historisches Ambiente und gemütliche Atmosphäre

Der Schlingermarkt beeindruckt nicht nur durch seine Vielfalt an Ständen und Waren, sondern auch durch seine besondere Gestaltung. Der Brunnen, erbaut nach historischem Vorbild, und das „Tröpferlbad“, eine konsumfreie Zone, die mit kühlendem Wassersprühnebel ausgestattet ist, sorgen für ein gemütliches Flair. Ein weiterer Besuchermagnet ist der große Bauernmarkt, der jeden Freitag- und Samstagvormittag stattfindet.

Informationen und Kontakt

Für alle, die sich näher über den Designmarkt und weitere Veranstaltungen informieren möchten, steht das Marktamts-Telefon unter der Telefonnummer 4000 – 8090 zur Verfügung. Die Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, am Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr erreichbar.