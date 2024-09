Deutschförderung für Kinder: Sprachkurse in Büchereien

Seit Anfang September können Kinder ab 4 Jahren in den Büchereien Wiens kostenlose Deutschkurse besuchen. Das Programm „Deutsch mit Startklar“ findet in zehn Zweigstellen der Büchereien statt und vermittelt spielerisch die deutsche Sprache.

Diese Initiative ist Teil des 5-Punkte-Plans der Deutsch-Offensive von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Bei einem Besuch am 26. September in einem der ersten Kurse überzeugte sich Wiederkehr selbst von dem Angebot. Er betont: „Mit unseren spielerischen Sprachkursen werden die Wiener Büchereien zu echten Sprachinseln – kostenlos, niederschwellig und wertschätzend. Kinder ab 4 Jahren lernen hier, dass Deutschlernen Spaß macht, und kommen gestärkt in den Kindergarten und die Schule.“

Deutsch mit Startklar

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren. In Gruppen von maximal zehn Kindern wird die deutsche Sprache spielerisch nähergebracht. Acht erfahrene Sprachförderinnen gestalten die Einheiten und schaffen positive Spracherlebnisse. Monatlich findet in jeder Bücherei eine 60-minütige Einheit statt, die von einer Pädagog*in geleitet wird.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr konnte beim Besuch den spielerischen Ansatz der Sprachförderinnen beobachten und sehen, wie die Begeisterung und Positivität auf die Kinder übergreifen. “Sprache wird greifbar gemacht. Es ist wichtig, dass im Zuge der sprachlichen Bildung alle Sinne angesprochen werden“, beschreibt Janine Fischer, Obfrau des Vereins Startklar.

Standorte der Kurse

Die multiprofessionellen Teams des Vereins Startklar gestalten die Kurse einmal im Monat in den folgenden Büchereien:

Bücherei Erdberg: 3., Erdbergstraße 5-7

Bücherei Margareten: 5., Pannaschgasse 6

Bücherei Alsergrund: 9., Alserbachstraße 11

Bücherei Per-Albin-Hansson-Siedlung: 10., Ada-Christen-Gasse 2B

Bücherei Am Leberberg: 11., Rosa-Jochmann-Ring 5/1

Bücherei Philadelphiabrücke: 12., Meidlinger Hauptstraße 73

Bücherei Penzing: 14, Hütteldorferstraße 130d

Kinderbücherei der Weltsprachen: 15., Hütteldorfer Straße 81a

Bücherei Ottakring: 16., Schuhmeierplatz 17

Bücherei Pappenheimgasse: 20., Pappenheimgasse 10-16

Für weitere Informationen über den 5-Punkte-Plan besuchen Sie die offizielle Seite: 5-Punkte-Plan der Deutsch-Offensive.