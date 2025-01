Diamantene Hochzeit: Leben voller Liebe und Heldentaten

Gertrude und Gerhard Frühmann feierten ihre Diamantene Hochzeit. Neben ihrer beeindruckenden Ehegeschichte bleibt ein besonderes Ereignis aus dem Jahr 1988 unvergessen, das Gerhard Frühmann als echten Helden auszeichnet. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger gratulierte dem Jubiläumspaar.

Wer früh heiratet, hat lange Freude daran – dieses Sprichwort trifft besonders auf Gertrude und Gerhard Frühmann zu, die seit 60 Jahren gemeinsam durchs Leben gehen. Zu ihrer Diamantenen Hochzeit gratulierte auch Bezirksvorsteher Erich Hohenberger herzlich und wünschte dem Paar weiterhin viele glückliche Jahre. Doch Gerhard Frühmann ist nicht nur ein vorbildlicher Ehemann, sondern auch ein Lebensretter – ein Ereignis, das weit über die Bezirksgrenzen hinaus in Erinnerung blieb.

Geistesgegenwart rettet Leben

1988 zeigte Gerhard Frühmann, damals Taxifahrer, eine beispiellose Geistesgegenwart. Eine Passagierin, Frau Hedwig Zemek, stieg mit den Worten „Mir ist nicht gut“ in sein Taxi und nannte ihre Adresse. Am Ziel angekommen erlitt die Dame einen Herzinfarkt. Schnell handelte Herr Frühmann: Er zog die Frau aus dem Fahrzeug und begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Wenig später traf die Rettung ein – und Frau Zemek überlebte dank seiner Hilfe. Eine kleine Anekdote zeigt zudem seinen Charakter: Obwohl Frau Zemeks Mutter ihm einen großzügigen Betrag als Dank anbot, nahm er nur den regulären Fahrpreis. „Ehre, wem Ehre gebührt“, heißt es zu Recht über diesen bemerkenswerten Mann. Mit solch einer Geschichte im Gepäck und einer tiefen Liebe, die Jahrzehnte überdauert hat, stehen Gertrude und Gerhard Frühmann für das, was Ehe und Menschlichkeit bedeuten. Herzlichen Glückwunsch zur Diamantenen Hochzeit!