Expertentipp: Wie man den dicken Bauch endlich los wird

Je üppiger die Leibesmitte, desto unattraktiver und unwohler fühlt man sich – verständlich, wenn man die hier geschilderten Gründe kennt.

Unterschiede zwischen subkutanem und viszeralem Fett

Subkutanes Fett erkennt man leicht an einem Überschuss an Bauch, Po oder Cellulite. Viszerales Fett dagegen liegt tiefer, umhüllt und schützt die Organe im Bauchraum – doch im Übermaß erhöht es das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und mehr, da es viele Fettsäuren und entzündungsfördernde Stoffe in den Blutkreislauf abgibt.

Die Gefahren von viszeralem Fett

Bei Menschen mit einem dicken Bauch überwiegt das gefährliche Viszeralfett, das man rasch reduzieren sollte. Den genauen Anteil erfährt man bei einer Bauchfettanalyse.

Warum klassische Methoden oft scheitern

Eine Fettabsaugung hilft nicht, da nur subkutanes Fett entfernt wird. Hungerdiäten sind auch keine Lösung, weil sie primär wertvolle Muskelmasse reduzieren, den Stoffwechsel drosseln und den Jo-Jo-Effekt fördern.

