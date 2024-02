Die Badner Bahn ist weiterhin auf Rekordkurs

Über 15,8 Millionen Fahrgäste fuhren 2023 mit der Badner Bahn. Damit wurde das Rekordniveau vor Pandemie weit übertroffen.

2023 brachte der Badner Bahn einen neuen Rekord mit über 15,8 Millionen Fahrgästen. Noch nie waren so viele Fahrgäste mit der Badner Bahn unterwegs. Der bisherige Bestwert lag 2019 noch bei 13,4 Millionen Fahrgästen. Durch die Pandemie sank das Fahrgastaufkommen 2020 deutlich ab. Seither erholt es sich schrittweise und erreichte nun einen neuen Rekordwert. Gegenüber 2022 nutzten im Vorjahr 26 Prozent mehr Fahrgäste die Badner Bahn.

„Die Badner Bahn ist das beste Beispiel, wie man mit gezielten Investitionen Anreize für Menschen schafft, vom PKW auf den umweltfreundlichen öffentlichen Verkehr umzusteigen. Taktverdichtung Ende 2020, seit einem Jahr ein massiv modernisierter Fuhrpark, mehr Garnituren im Einsatz und seit kurzem auch der Nachtverkehr am Wochenende. Wir haben in den letzten Jahren stark in den Ausbau des Angebots und mehr Qualität investiert. Mit dem verbesserten Angebot konnten wir viele Pendler für die Badner Bahn neu gewinnen und Wiens Straßen entlasten“, so Wiens Öffi-Stadtrat Peter Hanke.

Neue Züge und besseres Angebot

Der Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Eine einzige Person spart rund 1,6 Tonnen CO2 pro Jahr, wenn sie zum Pendeln auf der Strecke von Baden nach Wien statt dem PKW auf die Bahn umsteigt.

„Der Fahrgastrekord macht uns sehr stolz und ist gleichzeitig Auftrag, weiter an Verbesserungen zu arbeiten. Wir bekommen heuer sechs weitere Züge der modernen Baureihe TW500. Wir modernisieren laufend unser Streckennetz und haben vor kurzem die letzte nicht vollständig barrierefreie Haltestelle in Neu Erlaa modernisiert. Jeder Fahrgast, den wir für die Badner Bahn gewinnen, ist ein Beitrag für weniger CO2-Ausstoß und mehr Klimaschutz“, sagt Thomas Gruber, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Wiener Lokalbahnen.

„Die Badner Bahn zeigt vor, wie erfolgreicher Stadt-Umland-Verkehr aussehen sollte. Sie verbindet Wien mit dem südlichen Umland und ist für täglich zehntausende Fahrgäste eine wichtige Direktverbindung. Zudem sind die VOR-Klimatickets für die Metropolregion für viele Menschen ein zusätzlicher Anreiz für den Umstieg auf die Badner Bahn bzw. den öffentlichen Verkehr insgesamt“, unterstreichen die VOR-Geschäftsführer Karin Zipperer und Wolfgang Schroll.