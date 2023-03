Die größte Impfstraße Österreichs schließt

Das Covid-Impfservice im Austria Center Vienna (ACV) stellt mit 1. April den Betrieb ein. In den vergangenen zwei Jahren wurden dort rund 2,2 Millionen-Impfungen verabreicht. „Zum Höhepunkt der Impfbereitschaft und der Verfügbarkeit von Impfstoff waren es bis zu 15.000 Personen täglich, die geimpft wurden“, zieht Dr. Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes, Bilanz.

Bis zu 440 Mitarbeiter waren täglich im Einsatz

Der Samariterbund unterstützte gemeinsam mit anderen Blaulichtorganisationen die Stadt bei der Eindämmung der Pandemie. Durchschnittlich arbeiteten jeden Tag rund 300 Mitarbeiter in zwei Schichten in der Impfstraße. An manchen Tagen war die Nachfrage so groß, dass das Personal auf bis zu 440 Personen aufgestockt werden musste.

