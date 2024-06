DIF 2024: Die Job-Suche auf der Donauinsel

Sein Job-Glück kann man in einer der Recruiting-Areas im vormagazin-Bereich versuchen. Bevor man sich dem spannenden Programm auf der Friedensbühne der Wiener-Bezirksblatt-Area zuwendet.

Am Samstag und am Sonntag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr haben die Recruiting-Bereiche geöffnet. Hier einige Firmen, die für personelle Verstärkungen offen sind: ­Aldiana, hallermobil, Heute.at, MA28, Polizei Wien, Porsche Holding, Uni Seeburg, Wien Holding, Wiener Gesundheitsverbund, Wiener Linien und Wohnservice Wien. Durch die im Vorjahr eingeführte „Freiluft-Jobbörse“ kann man Beruf und Freizeit ideal kombinieren, zwischen den Shows einige Bewerbungen durchführen.

Sportlich-musikalisch

Im Bereich der Friedensbühne in der Wiener-Bezirksblatt-Area kann sich das Rahmenprogramm sehen lassen. Am Freitag steht von 13 bis 16 Uhr „feministisches Basteln“ am Plan, ehe es mit zahlreichen Bands weitergeht. Am Samstag steht die Bühne von 13 bis 16 Uhr ganz im Zeichen von Sport & Techno-Musik mit Clubstimmung, wenn es heißt: „Yoga/HIIT-Workout and DJing-Workshop mit „bass_training“. Danach werden wieder zahlreiche coole Bands die Bassgitarren zum Klingen bringen.

Bier- oder Wikingerball

Am Sonntag wird dann mehr getrunken als gesportelt, wenn von 13 bis 16 Uhr ein „Flunkyball-Turnier“ stattfindet. Man nennt das Trinkspiel auch Bier- oder Wikingerball, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten. Wer mehr trinkt, gewinnt – das kann heiter werden. Junge, aufstrebende Bands ­beenden den Donauinselfest-Tag wieder musikalisch.

Einzigartige Aussicht

Eine besondere Attraktion ­findet im Bereich der Stiegl/ Bettel-Alm-Bühne (Insel 12) mit dem „Wizz Air Sky Flight“ statt. Eine Gondel wird auf 42 Meter Höhe gezogen und garantiert allen Besucherinnen und Besuchern eine gewaltige Aussicht über das Inselfest und die ganze Stadt. Freilich sollte man schwindelfrei sein. Dann kann man die Mega-Attraktion so richtig genießen. Die Gondeln haben eine Kapazität von sieben bis acht Personen – ein bisschen Wartezeit muss man einkalkulieren. Dafür wird man aber mit einer einzigartigen Aussicht entschädigt.