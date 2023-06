Die klassische Liebesgeschichte vor den Toren Wiens

Der Konzerthof des Mödlinger Stadtamtes bietet seit mehr als 20 Jahren die bezaubernde Kulisse für den weit über die Grenzen der Stadt bekannten und beliebten Theater-Zyklus „Shakespeare in Mödling“. Im Rahmen des Mödlinger Kultursommers wird hier alljährlich ein Werk des weltberühmten Dramatikers William Shakespeare in zeitgemäßem Gewande und ungewöhnlicher Inszenierung gezeigt.

Nicole Fendesack und das Team vom Verein „Spektakel müssen sein“ präsentieren heuer Shakespeares „Romeo und Julia“ in einer Fassung von Helena Scheuba. Wie bei Shakespeare in Mödling üblich, erwartet das Publikum auch dieses Jahr wieder eine wunderbare Neuinterpretation dieses wohl bekanntesten und möglicherweise auch beliebtesten Theaterstückes der Weltliteratur. Wobei diesmal Theater so gespielt wird, wie es zu Shakespeares Zeiten üblich war: Auf der Bühne agieren ausschließlich Männer, die auch die weiblichen Figuren verkörpern und uns zeigen, dass die Liebe ein universelles Gefühl ist, welches auch imstande ist, die Grenzen unserer Vorstellungskraft zu sprengen. Natürlich wird diese Konstellation auch mit einem leichten Schmunzeln versehen und das bewährte und unverzichtbare Damenensemble wird trotzdem den Konzerthof mit voller Wucht bereichern.

Die Details

Termine: Premiere: 29.06., 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen: jeweils DO bis SO (bis 29.07.) 19.30 Uhr.

Spielort: Konzerthof des Stadtamtes, Pfarrgasse 9, 2340 Mödling

Karten: Vorverkauf, Reservierung und Informationen unter 0664/930 09579. Karten-Vorverkauf Herzoggasse 4 (im Hof); jeweils Fr und Sa 10 bis 14 Uhr. Karten auch an der Abendkassa (1 Stunde vor Spielbeginn).

Links: www.shakespeareinmoe.at, www.moedling.at/kultursommer