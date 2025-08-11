Bis zu 80 Prozent Rabatt beim Late Night Shopping in Parndorf

Von 20. bis 23. August verwandelt sich das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf wieder in ein Shopping-Paradies.
Bei den beliebten Late Night Shopping Days locken Rabatte von bis zu minus 80 Prozent auf den Originalpreis – und das bei extralangen Öffnungszeiten.
Extravagante Schnäppchen bis spät in die Nacht
Modefans dürfen sich auf heiße Key-Pieces von Top-Marken wie Aigner, KARL LAGERFELD, Guess und vielen mehr freuen. Geöffnet ist an allen Aktionstagen von 9 bis 21 Uhr, am 20. August sogar bis 23 Uhr – perfekt, um den Einkaufsbummel in sommerlicher Sundowner-Stimmung zu genießen.
Frischer Wind im Center
Gleich mehrere neue Stores sorgen für noch mehr Auswahl:
- Kapten & Son: Stylische Rucksäcke, Uhren und Sonnenbrillen.
- New Balance: Sportliche Styles und trendige Sneaker.
- Dr. Martens: Ikonische Klassiker für den individuellen Look.
- Läderach: Feinste Schweizer Schokolade für die Shoppingpause.
So kommen Sie cool ins Center
Ob mit dem Shuttlebus aus Wien, Bratislava oder Budapest, der 33-minütigen Zugfahrt aus Wien samt E-Bus-Service vom Bahnhof Parndorf oder mit dem eigenen Auto – der Weg ist stressfrei. Vor Ort gibt es zahlreiche Parkplätze und über 100 E-Ladestationen.
Weitere Infos finden Sie unter: www.designeroutletparndorf.at