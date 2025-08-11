Bis zu 80 Prozent Rabatt beim Late Night Shopping in Parndorf

Von 20. bis 23. August verwandelt sich das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf wieder in ein Shopping-Paradies.

Bei den beliebten Late Night Shopping Days locken Rabatte von bis zu minus 80 Prozent auf den Originalpreis – und das bei extralangen Öffnungszeiten.

Extravagante Schnäppchen bis spät in die Nacht

Modefans dürfen sich auf heiße Key-Pieces von Top-Marken wie Aigner, KARL LAGERFELD, Guess und vielen mehr freuen. Geöffnet ist an allen Aktionstagen von 9 bis 21 Uhr, am 20. August sogar bis 23 Uhr – perfekt, um den Einkaufsbummel in sommerlicher Sundowner-Stimmung zu genießen.

Frischer Wind im Center

Gleich mehrere neue Stores sorgen für noch mehr Auswahl:

Kapten & Son : Stylische Rucksäcke, Uhren und Sonnenbrillen.

: Stylische Rucksäcke, Uhren und Sonnenbrillen. New Balance : Sportliche Styles und trendige Sneaker.

: Sportliche Styles und trendige Sneaker. Dr. Martens : Ikonische Klassiker für den individuellen Look.

: Ikonische Klassiker für den individuellen Look. Läderach: Feinste Schweizer Schokolade für die Shoppingpause.

So kommen Sie cool ins Center

Ob mit dem Shuttlebus aus Wien, Bratislava oder Budapest, der 33-minütigen Zugfahrt aus Wien samt E-Bus-Service vom Bahnhof Parndorf oder mit dem eigenen Auto – der Weg ist stressfrei. Vor Ort gibt es zahlreiche Parkplätze und über 100 E-Ladestationen.

Weitere Infos finden Sie unter: www.designeroutletparndorf.at