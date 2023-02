Esel als Lebensberater: Die Liesinger lieben Langohren

Von Kindesbeinen an war Christine Plocek von Natur und Tieren fasziniert. „Leider waren in der Wohnung meiner Eltern nur Meerschweinchen möglich.“ Doch ihr stand der Sinn nach Größerem. „Mit 20 Jahren habe ich auf einem Gestüt angefangen und mein Traum mit Tieren zu arbeiten wurde endlich wahr.“ Doch private Gründe, die sie nicht näher ausführen will, ließen diesen platzen. Ihr weiterer Lebensweg führte sie in den Verkauf. Daraus zog sie aber eine Lehre. „Glücklich war ich nicht.“ Und so fiel rasch der Entschluss, sich selbst und auch anderen zu einem glücklicheren Leben zu verhelfen – mit einer Ausbildung zur diplomierten Lebens- und Sozialberaterin (Infos: www.semitae.at). Ein erster Schritt, aber noch nicht das Ende ihres Wegs.

Auf die Esel gekommen

(C) zVg: Die Esel haben immer ein offenes Ohr – ob für die Jungen oder etwas Älteren.

Christine Plocek liebt die Natur, und was lag da näher, als diese auch zu ihrem Arbeitsplatz zu machen. So bietet sie ihre ­Beratung in den Wäldern rund um Liesing an und dabei ist sie nicht alleine: Ihre Esel Aron und Karel stehen ihr dabei zur Seite. „Hier schließt sich der Kreis. Nach meiner Ausbildung zur zertifizierten Trainerin der ÖGTT (Österreichische Gesellschaft für Tiergestützte Therapie) arbeite ich nun endlich wieder mit Tieren und Menschen in der Natur.“ Diese Partnerschaft hat für Plocek Hand und Huf. „Esel haben die Begabung, alles um sich herum positiv zu beeinflussen. Das merke ich auch an mir selbst.“ Eine Erfahrung, die sie mit vielen teilen möchte.

Esel kommen zu Besuch

Mit ihrem „Eselmobil“ ist das dynamische Trio auch in und um Liesing unterwegs. „Wir be­suchen gerne Schulen, ­Altersheime und auf Wunsch auch private Haushalte.“ Aron und Karel sind im Umgang sehr behutsam und auch an sitzende und liegende Menschen gewöhnt. Infos findet man auf www.eselmobil.com. Noch eine Frage zum Schluss: Sind Esel wirklich sprichwörtlich dumm? Die Antwort ist erhellend. „Im Gegenteil. Esel sind sehr klug. Wenn sie etwas nicht machen möchten, dann machen sie es einfach nicht. Ich finde es eher dumm, etwas zu tun, das man nicht möchte“, so Plocek. Und auch daraus können wir Menschen viel lernen.