Die Nacht in vollen Zügen genießen: dank Badner Bahn

Der Nachtverkehr der Badner Bahn ist ein Jahr alt geworden. Ein Angebot, dass ausgesprochen gut angenommen wurde. Bereits 100.000 Fahrgäste nutzten dieses Service bisher.

In Nächten am Wochenende und vor Feiertagen fahren die Züge der Badner Bahn im 30-Minuten-Takt durchgehend zwischen der Haltestelle Wien Oper an der Ringstraße und Wiener Neudorf. Seit 10. Dezember 2023 erschließen die Wiener Lokalbahnen als Betreiber der Badner Bahn somit vom Wiener Stadtzentrum aus den Süden der Stadt sowie das Umland mit dem durchgehenden Nachtverkehr.

„Vor allem viele junge Nachtschwärmer nutzen das Angebot und freuen sich nach Fertigstellung der Wiedner Hauptstraße über die Rückkehr des Nachtverkehrs direkt ins Stadtzentrum“, ergänzt Thomas Gruber, Geschäftsführer der Wiener Lokalbahnen.

Über Weihnachten und Neujahr

Auch in den Nächten des bevorstehenden letzten Adventwochenendes sowie während der Feiertage über Weihnachten und bis Jahresende fährt die Badner Bahn durch die ansonsten stille Nacht. Natürlich ist der Nachtverkehr auch in der Silvesternacht rund um die Uhr unterwegs und bringt die Fahrgäste zum Silvesterpfad in die Wiener City und wieder nach Hause.

Im Nachtverkehr der Badner Bahn kommen ausschließlich Züge mit Videoüberwachung zum Einsatz. Zusätzlich ist Sicherheitspersonal in den Zügen unterwegs.

Alle weiteren Infos unter www.wlb.at