Die sichersten jungen Autofahrer werden gesucht

Auch heuer gehen wieder junge Lenker beim “Best Young Driver Contest” im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf an den Start.

Anzeige

Am 7. September 2024 werden wieder die sichersten jungen Autofahrer Österreichs und gleichzeitig die Teilnehmer für das internationale Finale ermittelt, das heuer vom 4. bis 6. Oktober im belgischen Nivelles stattfinden wird. Im vergangenen Jahr konnte sich der 22-jährige Timo Svetina aus Dornbirn (Vorarlberg) den ersten Platz beim internationalen Finale sichern, das damals in Österreich, im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf, ausgetragen wurde. Damit gelang es dem Mobilitätsclub – nach Simon Seiberl 2021 und Stefan Trimmel 2022 – bereits zum dritten Mal in Folge, den Gewinner des internationalen Wettbewerbs zu stellen.

Auch dieses Jahr hofft der ÖAMTC wieder auf junge Talente, die zeigen, was sie in Sachen Sicherheit am Steuer können. Ab sofort haben junge Autofahrer:innen zwischen 18 und 26 Jahren die Möglichkeit, sich für einen der insgesamt 30 Startplätze im Vorentscheid zu bewerben. Die Anmeldung ist bis 4. August 2024 möglich: www.oeamtc.at/bestyoungdriver2024

Der FIA Region Best Young Driver Contest 2024

Der Best Young Driver Contest wurde als Verkehrssicherheitswettbewerb in Kooperation mit europäischen, afrikanischen und nahöstlichen Mobilitätsclubs der FIA Region I ins Leben gerufen, um jungen Lenkern sicheres Autofahren näher zu bringen.

Im ersten Schritt ermitteln die teilnehmenden Partnerclubs über Vorentscheide die sichersten jungen Fahrer:innen ihres Landes, die im Team für die jeweilige Organisation beim FIA-Contest an den Start gehen. Am Wettbewerbstag können die Teilnehmer:innen ihre Kompetenzen hinter dem Steuer unter Beweis stellen – dazu zählt vor allem der sichere Umgang mit dem Fahrzeug in Notsituationen. Die jungen Lenker:innen müssen an verschiedenen Stationen demonstrieren, dass sie im Ernstfall auf der Straße die richtigen Maßnahmen einleiten können.

Teilnahmeberechtigt sind alle ÖAMTC-Mitglieder im Alter von 18 bis 26 Jahren mit gültigem Führerschein der Klasse B. Die 30 Teilnehmer des Österreich-Vorentscheids werden am Tag nach dem Anmeldeschluss (am 5. August 2024) per Zufallsprinzip aus allen Registrierungen ausgewählt und erhalten vom ÖAMTC eine Teilnahmebestätigung per Mail.