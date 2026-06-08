Zweiter WM-Titel! Bounce-Boxklub schreibt Geschichte

Der Ottakringer Box-Klub Bounce schreibt Geschichte und holt den zweiten Weltmeister-Titel. In einem dramatischen Kampf über die volle Distanz siegt Mobin Kahraze gegen Mansur Elsaev und holt den WBF-WM-Gürtel.

Der WM-Kampf am 5. Juni am Heumarkt wurde von beiden Titelanwärtern 12 Runden lang in einer Intensität geführt, die man in Österreich nie zuvor gesehen hat. Mobin Kahraze machte vom Start weg Tempo und zeigte die feinere Boxtechnik. Elsaev versuchte seine gefürchtete Schlagkraft einzusetzen. Je länger der Kampf dauerte, um so souveräner und sicherer wurde Kahraze.

Gezeichneter Gegner

Ab der 10. Runde war Elsaiews Gesicht schwer gezeichnet, Ringrichter Max Gräfe hatte alle Hände voll zu tun, um den Kampf sauber zu Ende zu bringen. Nach der Urteilsverkündung brachen bei Kahraze und den Bounce-Fightern alle Dämme – der Jubel war groß. Der Ottakringer Klub hat nach Michaela Kotaskova einen zweiten Titelträger.

Souveräne Weltmeisterin

Die WBF-Weltmeisterin war am Heumarkt souverän. Erstmals nach ihrem Kampf gegen WBO-Weltmeisterin Chantal Cameron in London stieg Michaela Kotaskova wieder in den Ring und siegte gegen die Tschechin Ester Konecna nach schwacher Gegenwehr einstimmig nach Punkten. Für Herbst plant sie neue Herausforderungen.

Zufriedener Bounce-Boss

Veranstalter und Bounce-Chef Marcos Nader zeigte sich mit dem Zuschauer-Interesse und dem Verlauf der 18. Bounce Fight Night hoch zufrieden. Seit mehr als 70 Jahren hat es am Heumarkt keinen Box-Event mehr gegeben, „dieser Kampf zwischen Mobin Kahraze und Mansur Elsaev geht in die Geschichte ein“, zeigt er sich überzeugt. Die nächste Fight-Night steigt am 27.11. im Hotel Intercontinental.