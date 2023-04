Diese Geschenke sind eine Herzenssache

Ulrike Eckerstorfer weiß, wie man mit kleinen Aufmerksamkeiten große Freude bereitet: In ihrem Laden finden sich entzückende Geschenkideen aus Stoff.

Dass in den Produkten von „La Schachtula“ viel Liebe steckt, kann man quasi in jeder einzelnen Stoff­faser spüren: Denn mit viel Liebe für Design und Details werden die jeweiligen Produktlinien aus regionalen Stoffen handgefertigt. Von kuscheligen Stofftieren bis zu schicken Geschirr­tüchern, die jede Küche aufhübschen – alle Stücke werden von der ersten Idee bis zum fertigen Teil in der Werkstatt von Textil-Liebhaberin Ulrike Eckerstorfer umgesetzt.

Für Minis und Maxis

Ein besonderer Renner sind die herzigen Geschenke für die Kleinsten. Egal ob zur Geburt, Taufe oder Baby­party – mit den personalisierbaren Baby-Sets, Kapuzenhandtüchern oder ­Rasseln aus Baumwolle liegt man bestimmt nie verkehrt.

Bei den Großen kommen derzeit die schicken Shopper und Kosmetiktäschchen mit Pusteblumen-Motiven gut an. Es zahlt sich also aus, bei „La Schachtula“ in der Weihburggasse 3 vorbeizukommen und durchzustöbern Jetzt neu: Di. & Do., 10–18 Uhr, hat auch das Atelier in der Kettenbrückengasse geöffnet. Mehr Informationen: www.laschachtula.at