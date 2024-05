Ab in den Untergrund: Saisonstart für 3. Mann Tour

Das Wiener Kanalnetz war ein Drehort des Kinoklassikers „Der dritte Mann“, der 1949 in London Premiere hatte. Seit 2. Mai können Interessierte wieder in die Kanalisation zu den Originalschauplätzen abtauchen.

„Die 3. Mann Tour im Kanal zählt jährlich rund 19.000 Besucher und ist ein Highlight für Gäste aus aller Welt und für die Wiener selbst“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Bei dieser Tour erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Filmwelt von damals und in den heutigen Arbeitsalltag der Wien Kanal-Mitarbeiter.

Führung im Wiener Untergrund

Die Führung startet vis-à-vis vom Café Museum im Esperantopark am Karlsplatz. Gekennzeichnet ist der Einstieg durch ein überdimensionales rotes Betonkanalgitter samt weit sichtbaren Leuchtbuchstaben „3. Mann Tour“. Sie weisen den Weg sieben Meter in die Tiefe – in den Wiener Untergrund. Kanalarbeiter führen 50 Minuten mit spannenden Erzählungen und erstaunlichen Fakten durch ein heute modernes Abwassersystem in historischen Gemäuern.

Große Filmgeschichte in Wien

Die „3. Mann Tour“ verbindet Informationen über technologische Innovationen mit großer (Film-)Geschichte. Gedreht wurden Szenen des Thrillers „Der dritte Mann“, der ein düsteres Wien der Nachkriegszeit zeichnet, im November 1948 im so genannten Cholerakanal unter dem Karlsplatz. Der Einstieg ist wohl auch der berühmteste Kanaldeckel der Welt. Die Verfolgungsjagd von Orson Wells alias Harry Lime auf der Kinoleinwand machte die Wiener Kanalisation weltbekannt.

Kanal ist kein Mistkübel!

Heuer steht der Saisonstart der „3. Mann Tour“ unter besonderen Vorzeichen, denn der städtische Kanalbetrieb wird 100 Jahre alt. Bei der Tour wird daher großes Augenmerk auf den bewussten Umgang mit den Abwasseranlagen gelegt. Die Abwasserprofis von Wien Kanal fischen nämlich täglich 20.000 kg Müll aus den unterirdischen Röhren – Müll, der dort nichts verloren hat. „Wir haben ein bestens ausgebautes Angebot für die richtige Müllentsorgung, Kanal und Klo müssen nicht als Mistkübel verwendet werden. Meine Bitte an jeden Wiener lautet daher: Spül keinen Müll!“, so Czernohorszky.

Informationen zur Kanaltour

Führungen gibt es von 2. Mai bis 31. Oktober, Donnerstag bis Sonntag, zwischen 10 und 20 Uhr. Aufgrund der großen Nachfrage werden Reservierungen dringend empfohlen. Der Wunschtermin kann bequem über www.drittemanntour.at gebucht werden. Englischsprachige Führungen finden jeweils um 15 Uhr und nach Vereinbarung statt. Bitte beachten Sie das Mindestalter von 12 Jahren für einen Besuch im Kanal!

Kino, Museum und Walk

Zur Einstimmung vor der „3. Mann Tour“ im Kanal empfiehlt sich ein Besuch im Burgkino, wo der Thriller zwei bis drei Mal pro Woche gezeigt wird.

Das Dritte-Mann-Museum in der Pressgasse 25 im 4. Bezirk ist Anlaufstelle für alle Filminteressierten.

Die rund zweieinhalbstündige Führung von Walk folgt Harry Limes Spuren auf den gepflasterten Straßen Wiens. Dabei werden die wichtigsten Drehorte besucht.

Weitere Infos: www.drittemanntour.at.