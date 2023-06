Diese Spar-Lehrlinge werden zu „Fair Trade“-Botschaftern

Auf Kaffee, Tee, Schokolade oder Bananen in den Supermarkt-Regalen will niemand verzichten, doch unter welchen Bedingungen werden die Köstlichkeiten produziert? Antworten auf diese und viele weitere Fragen sind Teil der Ausbildung „FAIRTRADE-Botschafter“ für Lehrlinge in der SPAR-Akademie in Hietzing.

Mit der SPAR-Akademie Wien im 13. Bezirk führt SPAR als einziges Handelsunternehmen eine eigene Berufsschule mit Öffentlichkeitsrecht. Derzeit werden in der hier rund 360 Lehrlinge ausgebildet. (Alle Informationen unter www.spar.at/akademie) Und noch eine Besonderheit zeichnet die Ausbildung aus. Die SPAR-Akademie Wien ist die erste kaufmännische Berufsschule Österreichs, die als FAIRTRADE-School ausgezeichnet wurde. „Jeden Tag kaufen hunderttausende Menschen bei SPAR ein. Da ist es umso wichtiger, dass sich auch die Angestellten in den Filialen mit FAIRTRADE auskennen. SPAR leistet hier bereits in der Lehrlingsausbildung einen großartigen Beitrag, um die Idee des fairen Handels noch fester in unserer Gesellschaft zu verankern“, so FAIRTRADE-Österreich Geschäftsführer Hartwig Kirner zum Engagement von SPAR.

Feierliche Zertifikatsübergabe

Kurz vor Schulschluss wurden 114 Jugendlichen, die die Ausbildung zum „FAIRTRADE-Botschafter“ absolviert haben, in feierlichem Rahmen für die erfolgreich absolvierte Zusatzausbildung geehrt.FAIRTRADE-Österreich Geschäftsführer Hartwig Kirner und SPAR-Geschäftsführer für Wien, Niederösterreich und nördliches Burgenland Alois Huber gratulierten den frischgebackenen FAIRTRADE-Botschaftern zum erfolgreichen Abschluss. „Wir führen bereits über 600 FAIRTRADE-Produkte, davon 80 unter unserer Eigenmarke. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, junge Menschen über den fairen Handel zu informieren. Das ist ein spezieller Service für unsere Kunden und die nachhaltigste Möglichkeit, fairen Handel sowie kleine Produktionsbetriebe auch in Zukunft weiter zu stärken“, freut sich SPAR-Geschäftsführer Alois Huber.

Weitere Informationen auf www.spar.at/karriere und www.spar.at/lehre