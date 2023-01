DIF, Nova & Co: Das sind die Festival-Highlights 2023

2023 wird ein mehr als aufregendes Jahr für Festivalbesucherinnen und -besucher werden. Die Vorfreude auf die großen Headliner ist groß und das Festivaljahr in Österreich verspricht jetzt schon beste Stimmung. So feiert etwa das weltweit größte Musikfestival bei freiem Eintritt – das Donauinselfest – seine 40te Auflage.

40 Jahre Donauinselfest

Seit 1983 ist das DIF nicht mehr aus Wien wegzudenken. Millionen von Musikfans pilgern Jahr für Jahr auf die Donauinsel um gemeinsam zu feiern. Und das bei freiem Eintritt. Allein im letzten Jahr zählte das DIF gut 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher. Das 40. Donauinselfest findet vom 23. bis 25. Juni statt.

Mehr Infos unter: www.donauinselfest.at

Nova Rock

Das Nova Rock verwandelt das burgenländische Nickelsdorf auch heuer wieder in das Rockepizentrum des Landes. Nationale und Internationale Headliner locken von 7. bis 10 Juni auf das Nova Rock 2023. Incubus, Bilderbuch, The Prodigy, Tneacious D, Sum 4, Bilderbuch Papa Roach, Feine Sahne Fischfilet…die Liste an Acts ist lang und vielversprechend. Für Falco-Fans gibt es heuer ein ganz besonderes Bonmot – zum 25-jährigen Todestag des Austrosuperstars wird die originale Falcoband mit Thomas Rabitsch und vielen Special Guests Hans Hölzel hochleben.

Mehr Infos unter: https://www.novarock.at/

LIDO Sounds

Ein Neuankömmling im österreichischen Festivalkalender ist das „LIDO“. Das Festival findet von 16. bis 18. Juni 2023 in Linz statt und kann schon jetzt mit einem sensationellen Line-Up aufwarten. Florence + The Machine, Danger Dan, Alt J, Die Toten Hosen, Großstadtgeflüster, Wanda, Salò, Peter Fox und viele mehr lassen das Musikherz höherschlagen.

Mehr Infos unter: https://lidosounds.com/

NOT AFRAID

Für Hip-Hop-Enthusiasten bringt das NOT AFRAID-Festival am 27. Juni 2023 Stars der Szene auf die Donauinsel. Das Hip-Hop-Festival bringt gleich mit US-Superstar Machine Gun Kelly nach Wien, der den Pop-Punk wiederbelebte. Deutschrap-Legende SIDO, der Wiener Rapper Yung Hurn und Iann Dior simd ebenso zu Gast. Der Salzburger Crack Ignaz rundet das Erlebnis auf der Insel ab.

Mehr Infos unter: https://notafraid.at/

Electric Love Festival

Freunde der elektronischen Tanzmusik kommen von 6. bis 8. Juli in Salzburg auf ihre Kosten. Das bisherige Line-Up holt Größen wie Steve Aoki, Timmy Trumpet, Elderbrook und Italo-Legende Gabry Ponte auf den Salzburgring.

Mehr Infos unter: https://www.electriclove.at/

szene openair

Auch am anderen Ende des Landes bietet das szene openair 2023 im vorarlbergerischen Lustenau feinstes Fesivalvergnügen. Von 03. bis 05. August 2023 bringen Cro, SSIO, Bilderbuch, Finch, Sportfreunde Stiller, Nina Chuba, Camo & Krooked und viele mehr das Ländle zum beben.

Mehr Infos unter: https://www.szeneopenair.at/

Frequency

Das FM4 Frequency findet heuer von 17. bis 19 August statt. Den Green Park im Herzen der niederösterreichisch Landeshauptstadt gehört dieses Jahr unter anderen Imagine Dragons, Kraftklub, Armin Van Buuren, Nina Chuba, Methea, Fiinch, K.I.Z. und Co.

Mehr Infos unter: https://www.frequency.at/