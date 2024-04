Gänsehaut! Dinosaurier einmal hautnah erleben

Ganz schön bombastisch: In der Wiener Innenstadt in der Habsburgergasse 10 erwachen die Dinos zum Leben!

Auf über 1.100 Quadratmetern zeigt „Jurassic – The Immersive Experience“ eine interaktive Ausstellung für Groß und Klein – inklusive 5D-Fahrt und voll ausgestattetem Erlebnisraum. Im Erlebnismuseum IMMERSIUM:WIEN tauchen Dino-Fans in die Welt von Mosasaurus, Tyrannosaurus Rex & Co. ab und werden auf eine interaktive Zeitreise mitgenommen. Auf drei Etagen, mit über 1.100 m² Fläche, bietet “Jurassic – The Immersive Experience” unvergessliche Abenteuer für alle Altersgruppen, die den Giganten in digitaler Form so nah wie nie zuvor kommen werden.

Mitmachen angesagt

Hier ist Mitmachen angesagt: Die interaktive Ausstellung, “Jurassic – The Immersive Experience”, inklusive 5D-Fahrt und einem 360°-Erlebnisraum, verspricht einen Museumsbesuch voller Action und Spaß für Groß und Klein. Tipp: Die spielerische Vermittlung von Wissen eignet sich perfekt für einen Besuch mit der ganzen Familie. Während der 60-minütigen Reise wirken die Dinosaurier durch 50 Laser-Videoprojektoren, 120 Soundspuren und aufwändige audiovisuelle Installationen wie lebendig.

Raptoren füttern

Vom digitalen Ausgraben der Fossilien bis zum Füttern von Raptoren kommen die kleinen und großen Besucher den Carnivoren und Herbivoren so nah wie nie. Das große Highlight der Ausstellung ist die 15-minütige immersive Show „Jurassic The Gathering“, die die Dinosaurier in ihrer natürlichen Umgebung in einem multimedialen Spektakel zeigt. Mit dem aufregenden 5D-Ride und dem abenteuerlichen VR-Flug wird das Erlebnis unvergesslich für alle wissbegierigen Abenteurer.

INFO

immersium.com