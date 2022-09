Die feschesten Dirndl-Frisuren für Wiens größtes Oktoberfest!

Zum feschen Dirndl gehört die richtige Frisur, um für die Kaiser Wiesn bereit zu sein. Ob traditionelle Zopf- und Flechtfrisuren oder geschmackvolle Dutt- und Hochsteckfrisuren: Bei den Dirndlfri­suren in diesem Kaiser Wiesn Blatt ist einfach für jede Haarlänge ein passender Look dabei!

Tolle Möglichkeiten

Für lange bis mittellange Haare bietet sich ideal eine der vielen Flechtfrisuren an. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Vom Französischen Zopf bis zum geflochtenen Haarkranz. Mit klassischen Flechtfrisuren ist man auf der Wiesn immer gut beraten. Auch aus ­kurzem Haar lassen sich richtige Hingucker zaubern. Seitlich eingedreht, geflochten oder geschneckt lassen sich selbst kurze Haare in wenigen Handgriffen zu ­romantischen Frisuren verwandeln. Ob Flechtfrisur, hochgestecktes, halboffen oder offen getragenes Haar: Frische ­Blumen, ein mit Kunstblumen oder Perlen verzierter Haarreif oder ein Haarband aus Satin lassen jeden Dirndllook noch romantischer wirken! Eines ist klar, auf der ­Kaiser Wiesn gilt: „Mehr ist mehr!“ Gefragt ist durchaus üppiger Haarschmuck wie opulente Flower Crowns, bunte Haarbänder oder auffällig glitzernden Spangen.

Bertram K.

Dirndlfrisuren für mittellange bis lange Haare

Mittellange bis lange Haare bieten die perfekte Grundlage für fesche Dirndlfrisuren. Frisurenmeister Bertram K. verrät,wie dir das am besten gelingt.

Für lange bis mittellange Haare bietet sich ideal eine der vielen Flechtfrisuren an. Sie gehören zum Dirndl wie das Maß Bier zur Kaiser Wiesn. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Vom Französischen Zopf bis zum geflochtenen Haarkranz. Mit klassischen Flechtfrisuren ist man auf der Wiesn immer gut beraten. Ebenso schnell und einfach gemacht sind Half-up-Frisuren. Hier wird nur ein Teil der Haare hochgesteckt bzw. am Ober- oder Hinterkopf frisiert. Ein sogenannter Wasserfallzopf, bei dem die untere Haarpartie offen bleibt, passt genauso zum Dirndl wie locker geflochtene oder um ein Haarband eingeschlagene Seiten. Für mittellanges Haar bieten sich lässige Beach Waves an. Das Praktische daran: Sie sind besonders einfach und unkompliziert umzu-setzen. Die perfekte Frisur für all jene, die es locker-lässig bevorzugen.

Dirndlfrisuren für kurze Haare

Frisurenmeister Bertram K. verrät, wie du mit deinen kurzen Haaren trendige Dirndlfrisuren für Wiens größtes Oktoberfest zauberst.

Auch aus kurzem Haar lassen sich richtige Hingucker zaubern. Seitlich eingedreht, geflochten oder geschneckt lassen sich selbst kurze Haare in wenigen Handgriffen zu romantischen Frisuren verwandeln. Diejenigen, die es lieber unkompliziert und lässig bevorzugen, können ihren Kurzhaarschnitt einfach im angesagten Wet- bzw. Sleek-Look nach hinten stylen. Am besten gelingt der Look mit einem tiefen Seitenscheitel und nach hinten geklammerten Haaren. Diese Frisur übersteht auch garantiert den ganzen Kaiser Wiesn-Tag.

Fesch unterwegs auf der Kaiser Wiesn

Bei der Kaiser Wiesn von 22. September bis 9. Oktober werden nicht nur die feschesten Dirndl, sondern auch die raffiniertesten Frisuren ­erwartet. Wie Schuhe, Tasche und Schmuck gehört auch die Wiesn-Frisur zum perfekten Outfit. Ganz gleich, ob lang, mittel oder kurz: Aus jeder Haarlänge lässt sich eine tolle Dirndlfrisur zaubern. Friseurmeister Bertram K. weiß ganz genau, wie das am besten gelingt, und gibt Inspirationen für die schönsten Kaiser Wiesn-Frisuren.

©Bubu Dujmic, Kaiser Wiesn

Für mittellange bis lange Haare… ist so eine Flechtfrisur ganz großartig und wird vom Experten geraten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mit Französischen Zöpfen lassen sich am Hinterkopf richtige Meisterwerke zaubern – wie ersichtlich auf unseren Bildern. „Lass beim Zurückflechten vorne gerne zwei Strähnen draußen, so wirkt die Frisur locker und verspielt“, so der Meister.

©Bubu Dujmic, Kaiser Wiesn

Mit verspielten Accessoires… wie klassischen Blumenkränzen oder ausgefallenen Hirschgeweihen werden die einzigartigen Looks kreiert, die garantiert alle Blicke auf sich ziehen. „Verwende ein Duttkissen, um eine raffinierte Hochsteckfrisur zu zaubern. Umwickelt mit einem geflochtenen Zopf und aufgepeppt mit ausgefallenem Haarschmuck gelingt eine einzigartige Frisur“, weiß K.

©Bubu Dujmic, Kaiser Wiesn

Romantische Frisuren! Seitlich eingedreht, geflochten oder geschneckt lassen sich mit ein paar Tricks romantische Frisuren zaubern. Um der Frisur mehr Schwung zu verleihen, locke deine Haare vorab mit ein paar Lockenwicklern, bevor du mit dem Flechten startest. Abgerundet mit einem hübschen Blumenkranz steht der Kaiser Wiesn nichts mehr im Weg.