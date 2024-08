Der Countdown zum Diversity Ball läuft!

We Are Many! Unter diesem Motto wird am 7. September das Rathaus zur Bühne des farbenprächtigsten und inklusivsten Event des Jahres. Beim 16. Diversity Ball feiern wir wieder die bunte Vielfalt unserer Stadt – ein Fest der Lebensfreude und des Miteinanders. Das sollte man nicht verpassen!

Nur noch wenige Wochen, dann öffnet das Rathaus bereits zum zweiten Mal seine Pforten für die schillerndste Partygesellschaft Wiens – unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Ludwig. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm auf fünf verschiedenen Bühnen und Tanzflächen. Über 300 Künstler werden mit ihren einzigartigen Darbietungen begeistern: Live vor Ort sind unter anderem die Kult-Band Rednex, Musicalstar Drew Sarich alias HEDWIG, das energetische Hip-Hop-Duo EsRAP und der herzergreifende Schmusechor . Für fesselnden Beats sorgen außerdem die Superfly-DJs.

Preis der Vielfalt als Highlight

Einer der Höhepunkte des Abends ist die Verleihung des „Preis der Vielfalt“, powered by Magenta Telekom, im Rahmen eines stimmungsvollen Gala-Dinners. Diese Ehrung würdigt herausragende Beiträge zur Förderung von Vielfalt und Inklusion und verleiht dem Abend zusätzlichen Glanz.

Durch das Programm führt ein erprobtes Trio: ORF-Moderatorin Miriam Labus, Schauspieler Markus Freistätter und Moderatorin Amira Awad. Das eingespielte Team wird den Abend über für kurzweilige Unterhaltung sorgen.

Beim Diversity Ball erwarten Sie aber nicht nur jede Menge Showacts, DJ-Sounds und Mitmachworkshops. Das Event ist vor allem ein gesellschaftliches Highlight – es steht als kraftvolles Symbol für Toleranz, Respekt und ein harmonisches Zusammenleben in Vielfalt. Deshalb lassen Sie sich den Abend nicht entgehen, sondern feiern Sie mit!

Tickets auf: diversityball.at