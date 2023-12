Döbling: Radweg verhindert eine Behinderten-Rampe

Vor der Bezirksvertretungssitzung am Donnerstag wird im 19. Bezirk heftig diskutiert. Und die Radweg-Gegner haben ein Argument mehr.

Vor wenigen Tagen verunglückte ein Rollstuhlfahrer beim Versuch, das Primärversorgungszentrum (PVZ) Oberdöbling auf der Krottenbachstraße zu besuchen. Der Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo ihm erklärt wurde, dass er nur mit Glück im Unglück überlebt hat. Der Unfall geschah, weil das PVZ über keine ordentliche Rollstuhlfahrer-Rampe verfügt, da diese aufgrund des Radweges Krottenbachstraße nicht genehmigt wird.

Zwei Anträge geplant

In der Bezirksvertretungssitzung am Donnerstag bringt die FPÖ zwei Anträge ein, die einerseits darauf ausgerichtet sind, dass der Radweg zwischen Flotowgasse und Börnergasse nicht gebaut wird und andererseits, dass eine Behindertenrampe vor dem PVZ errichtet wird, kündigt Klemens Resch an.

Gerhard Krause