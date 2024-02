Donauinselfest-Motto 2024: “Mein Herz schlägt Insel”

Die Anmeldung für den “Rock The Island Contest” als auch für den “Rock The Island Contest 4 Kids” ist ab sofort bis zum 22. März 2024 möglich. Den Startschuss zur Anmeldung gaben die Veranstalter*innen des Donauinselfests gemeinsam mit den letztjährigen “Rock The Island Contest”-Gewinnerinnen KTEE und Rahel im Zuge eines Medientermins.

Für den traditionellen “Rock The Island Contests” gilt weiterhin: Die Teilnahmevoraussetzungen sind ein Mindestalter von 16 Jahren, ein Hauptwohnsitz in Österreich und die Einreichung eines Videos von einem Live-Auftritt. Die Gewinner*innen werden im April verkündet. Wie auch im Vorjahr werden insgesamt drei Slots auf der großen Festbühne vergeben. Für ihren Auftritt werden die Gewinner*innen nicht nur mit dem Applaus des großartigen Donauinselfest-Publikums, sondern zudem mit einer Gage von 1.500 Euro entlohnt. Der “Rock The Island Contest” findet bereits zum zweiten Mal in Kooperation mit Hitradio Ö3 statt.

Die Anmeldung für beide Wettbewerbe erfolgt über die Donauinselfest-Website unter www.donauinselfest.at/rock-the-island-contest bzw. www.donauinselfest.at/rock-the-island-contest-4-kids. Hier finden Interessierte alle Details, relevante FAQs und Teilnahmebedingungen auf einen Blick. Eine Fachjury entscheidet über die Gewinner*innen des RTIC und des RTIC 4 Kids.