Rutsche mit Adrenalin-Kick über den Dächern Wiens

Die „Donauturm-Rutsche“, eine atemberaubende Kunstinstallation des international renommierten Künstlers Carsten Höller wurde am 3. Oktober 2023 auf dem Donauturm in einer spektakulären Hubschrauberaktion montiert und verspricht, den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis in schwindelerregender Höhe zu bieten.

Höchste Rutsche Europas

Der Donauturm, der seit seiner Eröffnung im Jahr 1964 das Wahrzeichen der Bundeshauptstadt ist, prägt mit seiner Gesamthöhe von 252 Metern die eindrucksvolle Skyline von Wien. Die „Donauturm-Rutsche“ ist ein neues Kapitel in der Geschichte dieses beeindruckenden Bauwerks. Die höchste Rutsche Europas erstreckt sich vom Zentralgeschoss des Turms in 165 Metern Höhe entlang der nördlichen Außenseite bis zur Aussichtsebene in 150 Metern Höhe. Mit einer Länge von 40 Metern, Kurven, Geraden und einem beeindruckenden Gefälle von 29 Grad bietet die Rutsche ein Abenteuer, das die Besucher mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 km/h in 7 bis 9 Sekunden erleben können.

Zukunftsorientiertes Projekt

Der Donauturm, der jährlich mehrere 100.000 Besucher anzieht, ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Wiener Lebensgefühls. „Als städtischer Konzern mit rund 75 Unternehmen im Portfolio fördern wir zukunftsorientierte Projekte für ein lebenswertes Wien. Neben Geschäftsfeldern wie Immobilien, Logistik und Medien ist uns natürlich auch der Kulturbereich ein ganz wichtiges Anliegen. Der Donauturm ist ein wichtiges Symbol für Wien und seine mittlerweile 2 Millionen Bewohner:innen und symbolisiert für uns Größe und Weitsicht hinsichtlich unserer Zukunftsvisionen einer lebenswerten Stadt wie Wien. Die Donauturm-Rutsche leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der touristischen Angebote und ist somit auch ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Wirtschaftsstandorts Wien“, erklärt Dr. Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding GmbH.

Ausblick mit Kick

Der Donauturm heißt alle Besucher:innen herzlich willkommen, dieses faszinierende Kunstabenteuer ab heute zu erleben und den atemberaubenden Ausblick auf Wien mit einem gewissen Kick zu genießen. Die Nutzung der „Donauturm-Rutsche“ ist mit einem gültigen Eintrittsticket zwischen 11 und 21 Uhr möglich und wird durch ein Ampelsteuerungssystem und Videoüberwachung gesichert.