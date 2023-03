Drag Reception: Neuer Brunch im Jaz in the City

Am 2. April 2023 wird die Premiere der neuen Brunch-Sensation „Drag Reception“ gefeiert, welche danach einmal im Monat im Jaz in the City Vienna gastiert.

Die Organisatorin und Hoteldirektorin in spe, Tamara Mascara, lud bereits Gäste zu einer Vorschau der Show ein. Gemeinsam mit ihren Queens gewährte die wohl bekannteste Drag Queen Österreichs erste Einblicke in das zweistündige Showprogramm mit Brunch.

Drag-Kunst auf höchstem Niveau

Nach dem großen Erfolg von “Sissi’s Royal Brunch” und “Sissi’s Royal Dinner” im Schloss Schönbrunn, machen die Queens von “Dragshow Wien” ab sofort einmal im Monat das Jaz in the City unsicher! Tamara Mascara schlüpft in die Rolle einer durchgeknallten Hoteldirektorin, die alle Hände voll damit zu tun hat, ihr Haus vor dem finanziellen Ruin zu retten. Eine gigantische Stromrechnung muss bezahlt werden, doch das Geld fehlt vorne und hinten. Das Hotelpersonal beschäftigt sich lieber mit der Perfektionierung des eigenen Stylings als mit der Erfüllung der extravaganten Wünsche der Hotelgäste und so steht Direktorin Mascara bald vor dem endgültigen Burn Out. Wird sie es schaffen, das Hotel zu retten?

„Derzeit plagt sich wirklich jeder mit den horrenden Rechnungen herum, so realistisch war Travestie noch nie! Ich denke Humor ist die beste Medizin gegen die Krisen die wir durchleben, ein Vormittag voller Spaß wirkt wahre Wunder!“ so die Neo-Hoteldirectrice Tamara Mascara.

Musik, Kulinarik & Show!

Um 70 Euro pro Person genießt das Publikum ein zweistündiges Showprogramm voller Comedy, Glanz und Glamour, begleitet von einem großartigen Brunch Buffet, auch vegetarische und vegane Speisen! Kaffee, Säfte, Weißwein, Frizzante sowie Frizzante Rosé sind ebenfalls unlimitiert am Buffet erhältlich!

General Manager aka The Bandleader Michael Dorfer: „Das Jaz in the City Vienna freut sich sehr, einmal im Monat Gastgeber des Drag Brunch zu sein. Es erwartet die Gäste ein kurzweiliges Programm, kulinarische Gaumenfreuden und unlimitiert Getränke. Einfach ein perfekter Start in einen Lazy-Sunday, ob zu zweit oder mit Familie und Freunden.“

Jetzt Tickets im Online-Vorverkauf bzw. telefonisch sichern unter 0660 20 69 001!