Drei Schwerverletzte bei Unfall in Brigittenau

Im 20. Bezirk kam es gestern zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zwei Frauen und ein Mann im Alter zwischen 54 und 69 Jahren wurden dabei schwer verletzt. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Bei der Heiligenstädter Brücke bogen zwei Autos nebeneinander links in die Brigittenauer Lände ein. Ein 53-jähriger Porsche-Fahrer soll laut Zeugen am rechten Fahrstreifen stark beschleunigt und das andere Fahrzeug überholt haben, dabei touchierte er es und löste so den Unfall aus.

Ein Unfallopfer in Lebensgefahr

Durch die Kollision stieß der Sportwagen gegen einen Lichtmast am Fahrbahnteiler. Der 53-jährige Lenker und seine 55-jährige Beifahrerin wurden leicht, eine weitere Insassin (54) schwer verletzt. Der andere PKW, ein weißer Toyota, in dem sich ein Ehepaar befand, wurde durch den Zusammenstoß über den Fahrbahnteiler, die Gegenfahrbahn und schließlich gegen einen Baum geschleudert. Der 69-jährige Fahrer und seine 63-jährige Frau wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Der Mann schwebt aktuell sogar in Lebensgefahr.

Rettung und Feuerwehr im Einsatz

Die Berufsfeuerwehr musste den eingeklemmten 69-Jährigen mittels eines hydraulischen Rettungsgeräts aus dem Auto befreien. Die Rettung stand ebenfalls mit mehreren Teams im Einsatz. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurden alle Unfallbeteiligten in Krankenhäuser transportiert.

Unfalllenker war betrunken

Bei dem 53-jährigen Unfallverursacher wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Er wird wegen des Verdachts der mehrfachen fahrlässigen Körperverletzung und aufgrund seines betrunkenen Zustands beim Lenken eines Kraftfahrzeuges angezeigt.