Duftender Sternenstaub von Gerda Rogers

Gestern Abend fand in Wien ein besonderes Event statt, das die Herzen von Duftliebhabern höher schlagen ließ. Die bekannte Pizzeria „Regina Margherita“ war der Veranstaltungsort für die Duftpräsentation von Gerda Rogers und Clemens Trischler. Das Erfolgs-Duo stellte in Zusammenarbeit mit Flash Cosmetics ihre neuen Eau de Parfums vor: „Sternenstaub by Gerda Rogers“ und „Sagittarius by Clemens Trischler“.

Die Regina Margherita war für diesen Anlass perfekt gewählt, denn wie Gerda Rogers in ihrer Eröffnungsrede betonte, haben sie und Clemens Trischler hier vor vielen Jahren ihre erste gemeinsame Pizza gegessen und seitdem eine enge Freundschaft gepflegt. Nun kehrten sie zurück, um ihr neues Projekt zu präsentieren. Moderiert wurde der Abend von Moderatorin Natalie Alison

Sternenstaub

„Sternenstaub by Gerda Rogers“ ist ein Duft für Frauen, der durch seine blumigen und fruchtigen Noten besticht. Der Duft soll an die Magie des Universums erinnern und das Gefühl von Freiheit und Abenteuer vermitteln.

„Als Besonderheit kam Goldstaub zum Einsatz, der pure Eleganz verspricht und leidenschaftliches Temperament erwecken soll. Und Gold bringt das Verschmelzen von Himmel und Erde zum Ausdruck.“ so Gerda Rogers.

Sternzeichen: Schütze

Clemens Trischlers „Sagittarius“ hingegen ist ein maskuliner Duft mit holzigen und würzigen Noten. Der Duft soll das Sternzeichen Schütze repräsentieren und die Abenteuerlust und den Optimismus des Schützen einfangen.

„Mich haben Düfte immer schon fasziniert, ich habe sicherlich über 50 Parfüms zu Hause. Aber nun habe ich meinen für mich perfekten Duft gefunden.“ begeistert sich Clemens Trischler.

Beide Parfüms sind mit je 100 Flacons limitiert auf www.rogers.at und www.clemenstrischler.com zu EUR 59,90 erhältlich.