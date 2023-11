Durchatmen im Herbst: Auszeit in der Natur

Milde Temperaturen und Sonnenschein bis in den November – der „goldene“ Herbst macht Lust auf Aktivurlaub und darauf, die schönsten Spots Österreichs zu Fuß zu erkunden. Aber auch Österreichs Thermen laden jetzt zu Wohlfühlaufenthalten mit der ganzen Familie ein.

Normalerweise mummeln wir uns um diese Jahreszeit am liebsten zuhause ein und wollen bei all dem Grau nicht mehr vor die Türe. Nicht so diesen Herbst. Das gemäßigte Klima lädt dazu ein, nicht direkt in den „Winterschlaf“ zu verfallen, sondern sich eine Auszeit in der Natur zu gönnen und die besten Wanderrouten im Herbst zu testen. Besonders geeignet sind zum Beispiel Abstecher ins Gosautal im Salzkammergut oder in die Steirischen Krakau mit ihren vielen Bergseen. Aufgrund der milden Temperaturen verlängert sich nämlich auch das prächtige Farbenspiel des Indian Summer, das in diesen Gegenden besonders beeindruckend ist.

Wandern & Wein

Wer neben dem Wandern auch etwas Unterhaltung sucht, der sollte die Gegenden rund um die Wachau, Wagram oder Carnuntum erkunden – im Zuge des „Weinherbst an der Donau“ in Niederösterreich wird hier bis in den November kulinarisches und kulturelles Programm geboten.

Zeit mit der Familie